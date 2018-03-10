橫濱輪胎高球賽落後3桿 盧曉晴拚冠

（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）台灣高球一姐盧曉晴今天在橫濱輪胎高球賽次輪打出低於標準桿4桿的68桿，兩輪合計低於標準桿4桿的140桿並列第3，落後領先者3桿，明天將力拚她在JLPGA的第17座冠軍。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）總獎金8000萬日幣的橫濱輪胎高球巡迴賽PRGR女子盃，9日起在日本的高知縣進行3回合共54洞的賽事。

盧曉晴首輪打出3鳥、3柏忌，平標準桿的72桿，排在並列第5。今天次輪的比賽，她在前9洞抓下4隻小鳥、吞下兩個柏忌，轉場後再抓下兩隻小鳥，打出6鳥、2柏忌，低於標準桿4桿的68桿，兩輪合計低於標準桿4桿的140桿並列第3，落後領先者3桿，保有爭冠機會。