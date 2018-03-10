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中央社

橫濱輪胎高球賽落後3桿 盧曉晴拚冠

中央社2018/03/10 18:22
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）台灣高球一姐盧曉晴今天在橫濱輪胎高球賽次輪打出低於標準桿4桿的68桿，兩輪合計低於標準桿4桿的140桿並列第3，落後領先者3桿，明天將力拚她在JLPGA的第17座冠軍。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）總獎金8000萬日幣的橫濱輪胎高球巡迴賽PRGR女子盃，9日起在日本的高知縣進行3回合共54洞的賽事。

盧曉晴首輪打出3鳥、3柏忌，平標準桿的72桿，排在並列第5。今天次輪的比賽，她在前9洞抓下4隻小鳥、吞下兩個柏忌，轉場後再抓下兩隻小鳥，打出6鳥、2柏忌，低於標準桿4桿的68桿，兩輪合計低於標準桿4桿的140桿並列第3，落後領先者3桿，保有爭冠機會。

蔡佩穎首輪打出2鳥、2柏忌、2雙柏忌，高於標準桿4桿的76桿並列53名；她今天抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，兩輪合計高於標準桿1桿的145桿並列29名。

姚宣榆首輪打出高於標準桿3桿的75桿並列35名，今天則打出於標準桿2桿的74桿，兩輪合計高於標準桿5桿的149桿，並列57名。

韓國女將安宣柱首輪打出2鳥、1柏忌，低於標準桿1桿的71桿，次輪抓下7隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿7桿的137桿躍居領先。（編輯：黃瑞弘）1070310

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