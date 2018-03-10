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娛樂

籠罩姊夫陳偉殷優秀陰影　夏和熙因這事解開心結

記者吳維書／台北報導2018/03/10 19:35
▲夏和熙（左二）新書慶功會，好友相挺。（圖／記者吳維書攝 , 2018.3.10）
▲夏和熙（左二）新書慶功會，好友相挺。（圖／記者吳維書攝 , 2018.3.10）

藝人夏和熙今（9）日出席《「我，和我自己」夏和熙》慶功簽書會，受訪時，聊到星路發展點滴，他坦言因為姊夫陳偉殷太優秀，他總是對外界三緘其口兩人關係，直到去了美國他重感冒發燒五天，還有一耳幾乎聽不到，人生地不熟的他在陳偉殷「強力救援」下，找來球團醫生幫忙看診，終於好轉，那一刻，他忽然覺得沒什麼好隱瞞的，兩人就是家人。

夏和熙從談話性節目《大學生了沒》出道以來，花美男的外型加上搞笑不做作的個性，深受粉絲好評，在外面總是揚起笑臉的他坦言，「我一直以來都有在看心理醫生，不是說真的有什麼病，因為失眠很嚴重，想找人聊聊。」他透露為了簽書會，前一天晚上腦袋不停轉動，一下子擔心沒粉絲，一下子擔心誰遲到，睡眠品質自然不會好。他提到有個優秀的姊夫壓力真的很大，「有些親戚看到你，開口第一句話問姊夫在哪裡？不然就是有沒有簽名球。」


▲小樂義氣相挺，自爆與夏和熙從小就認識。（圖／記者吳維書攝 , 2018.3.10）

他透露與陳偉殷相處就如同一般家人，姊夫與他們同住時，自己賴床會被他掀被，洗澡還會被他偷開門惡作劇，他去美國為了節省時間還會請陳偉殷幫忙排隊，「排完才忽然想到，他是陳偉殷耶！我膽子怎麼這麼肥！」他坦言其實有幾年對於姊夫的優秀產生壓力，「他（陳偉殷）是看了書才知道這件事，他一直覺得我做的很好。」現在的夏和熙已調整好心境，不再對外界避談姊夫。

夏和熙在演藝圈多年，簽書會上多年好友都來了，包含張艾亞、小優、黃喬歆、Apple以及「小樂」吳思賢都現身相挺，他在台上受訪時看到粉絲熱烈支持，一度哽咽。新的一年除了著作，他還透露有可能會發行EP，「會照公司規劃，希望小樂推出新專輯大賣，這樣公司才會有盈餘幫我發EP。」說完現場笑成一片。

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