籠罩姊夫陳偉殷優秀陰影　夏和熙因這事解開心結

藝人夏和熙今（9）日出席《「我，和我自己」夏和熙》慶功簽書會，受訪時，聊到星路發展點滴，他坦言因為姊夫陳偉殷太優秀，他總是對外界三緘其口兩人關係，直到去了美國他重感冒發燒五天，還有一耳幾乎聽不到，人生地不熟的他在陳偉殷「強力救援」下，找來球團醫生幫忙看診，終於好轉，那一刻，他忽然覺得沒什麼好隱瞞的，兩人就是家人。

夏和熙從談話性節目《大學生了沒》出道以來，花美男的外型加上搞笑不做作的個性，深受粉絲好評，在外面總是揚起笑臉的他坦言，「我一直以來都有在看心理醫生，不是說真的有什麼病，因為失眠很嚴重，想找人聊聊。」他透露為了簽書會，前一天晚上腦袋不停轉動，一下子擔心沒粉絲，一下子擔心誰遲到，睡眠品質自然不會好。他提到有個優秀的姊夫壓力真的很大，「有些親戚看到你，開口第一句話問姊夫在哪裡？不然就是有沒有簽名球。」