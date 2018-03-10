2018台灣國際遊艇展 15日高雄登場

（中央社記者王淑芬高雄10日電）2018台灣國際遊艇展15日-18日登場，場布工作今天開始，價值新台幣數十億元的豪華遊艇陸續被吊掛上岸並集結成陸上行舟的船隊，價值不菲的遊艇都是過路人的目光。

高雄港18號碼頭今天顯得很忙碌，多艘大型遊艇等候依序吊掛上岸，其中最搶眼的莫過於長76呎的維多利亞76號遊艇，單價逾一億元，從流線的外型及工藝的角度欣賞，確實豪華非凡。

高市府海洋局長林英斌表示，因為大型遊艇有數十噸重，唯恐壓壞輕軌軌道，還有基於吊掛作業安全都要避開輕軌營運時間，打算在晚上11時以後作業。