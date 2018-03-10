川金會晤 陸學者：中國完全被繞開

（中央社台北10日電）美國和北韓領導人將會面，過去在兩者之間扮演一定溝通角色的中國似遭到邊緣化。大陸學者時殷弘說，中國完全被目前的進程繞開，在攸關利益的各方中，中國得到的也是最少的。

美國總統川普美東時間8日表示5月底前將與北韓領導人金正恩會談，外界視為解決北韓核武問題的一大進展。新華社報導，中國國家主席習近平9日晚上應約和川普通電話，川普說：「習主席堅持美國應該和朝鮮開展對話的主張是正確的。」

中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受德國之聲中文網專訪時表示，北韓和談符合中國一貫主張，問題在於「中國完全被目前的進程繞開」，而北韓外交地位改善之餘，仍對中國懷抱明顯敵意。