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中央社

川金會晤 陸學者：中國完全被繞開

中央社2018/03/10 18:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北10日電）美國和北韓領導人將會面，過去在兩者之間扮演一定溝通角色的中國似遭到邊緣化。大陸學者時殷弘說，中國完全被目前的進程繞開，在攸關利益的各方中，中國得到的也是最少的。

美國總統川普美東時間8日表示5月底前將與北韓領導人金正恩會談，外界視為解決北韓核武問題的一大進展。新華社報導，中國國家主席習近平9日晚上應約和川普通電話，川普說：「習主席堅持美國應該和朝鮮開展對話的主張是正確的。」

中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受德國之聲中文網專訪時表示，北韓和談符合中國一貫主張，問題在於「中國完全被目前的進程繞開」，而北韓外交地位改善之餘，仍對中國懷抱明顯敵意。

此外，中美關係方面，中國去年一系列對美國的讓步沒有使美方對中國有較為持久的善意，所以具體來看，在各方中，中國得到的是最少的。

時殷弘說，「要中國現在很開心是不可能的。中國已經感到自己付出了很多，但是得到的甚少。」

他說，中國去年一年積極參與了制裁北韓經濟，北韓因此對中國不會有好感。除非中國減輕對朝制裁，否則眼前的局面不太好改變。

對於川普和金正恩的會面，時殷弘分析，金正恩現在處於非常有利的地位，因為北韓已經擁有或非常接近擁有核中程飛彈，因此他可以在核遠程飛彈上做重大讓步。

他認為，會談結果很可能是金正恩部分解除核武裝，美國則相應作出很大讓步，要完全解除北韓核武裝不大可能。（編輯：張淑伶/朱建陵）1070310

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