菲財長看好經濟前景 民答那峨島成重心

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓媒體引述財政部長杜明奎的話，在杜特蒂政府持續落實「建設、建設、再建設」計畫的情況下，菲律賓今年經濟成長料可達到7%，民答那峨島將是發展重心。

杜明奎（Carlos Dominguez III）昨天在南部納卯市（Davao）出席菲律賓經濟簡報會，菲國多家媒體今天引述他在活動上的發言說：「我完全預期經濟成長可達7%，甚至更好。」

他指出，政府「建設、建設、再建設」（Build,Build, Build）計畫將為經濟成長注入動力，而民答那峨島將是菲國今年經濟成長的重心。