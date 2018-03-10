演出死神正懷孕中　網驚：蝦咪？他是女的？

日片《鎌倉物語》除了兩位豪華主演堺雅人及高畑充希外，連配角群的卡司也是強到不行。其中，飾演死神的安藤櫻就是超大亮點之一，但收到邀約的安藤櫻，卻著實嚇了一大跳，因為她當時已經懷孕了。

飯沼製片說：「我們在讀劇本時，都以為死神一角會由男演員來飾演。但是導演卻說希望由女演員來演出死神！的確，死神沒有性別，我也恍然大悟。而提出希望能由安藤小姐飾演死神一角的，就是導演。」山崎貴導演則表示：「安藤櫻是我去國外影展時認識的，那時我就覺得她非常有趣。安藤小姐至今都是以自然的演技一決勝負的女演員，所以像死神這樣需要特別去表現的角色，我很好奇她會帶來什麼樣的演技，果然她把死神一角詮釋得相當有趣。」