演出死神正懷孕中　網驚：蝦咪？他是女的？

日片《鎌倉物語》除了兩位豪華主演堺雅人及高畑充希外，連配角群的卡司也是強到不行。其中，飾演死神的安藤櫻就是超大亮點之一，但收到邀約的安藤櫻，卻著實嚇了一大跳，因為她當時已經懷孕了。
飯沼製片說：「我們在讀劇本時，都以為死神一角會由男演員來飾演。但是導演卻說希望由女演員來演出死神！的確，死神沒有性別，我也恍然大悟。而提出希望能由安藤小姐飾演死神一角的，就是導演。」山崎貴導演則表示：「安藤櫻是我去國外影展時認識的，那時我就覺得她非常有趣。安藤小姐至今都是以自然的演技一決勝負的女演員，所以像死神這樣需要特別去表現的角色，我很好奇她會帶來什麼樣的演技，果然她把死神一角詮釋得相當有趣。」
▲安藤櫻（右）飾演的死神，會帶領死者去溫暖的黃泉國度。（圖／中影，2018.03.10）
安藤櫻回憶說：「還記得當時我非常興奮，不過因為已懷有身孕，我想著這樣真的可以嗎？」她認為孕婦賀爾蒙的變化，不知道是否能演好死神中性的角色性格，但轉念一想又覺得好像很有趣，「在生產前最後演出的角色是死神，實在是很帥氣啊！」她也和導演說：「一邊懷著新生命一邊飾演死神，不覺得很棒嗎？能夠在這樣的時機演出這個角色太好了！這就是DESTINY（命運）吧（笑）。」
電影在台上映後，果不其然大家對死神的記憶度都非常高，認為這個角色實在太可愛了，但當發現其實是一位女演員飾演死神時，網友紛紛表示：「蝦咪？他是女的？」「天啊！！！看不出來！！！」「什麼！演的時候還懷孕？？？」看來安藤櫻的完美演出，為電影加分不少。