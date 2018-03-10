川金將會 這兩場峰會也讓人跌破眼鏡

法新社報導，1972年訪問共產主義大國中國的尼克森，成為首位訪中的美國總統；1977年造訪以色列的埃及總統沙達特（Anwar Sadat），則是第一位踏入以國領土的阿拉伯國家領導人。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩宣布將舉行會談後，讓外界不禁憶起其他兩場出人意表的敵對國領導人高峰會。

尼克森1972年2月訪中，與中國國家主席毛澤東舉行高峰會，讓外界跌破眼鏡，受矚目程度遠高於他和周恩來的會談。

在冷戰高峰期，尼克森訪中重啟這兩個核武大國間的直接對話。

已故埃及總統沙達特1977年訪問敵國以色列，這項戲劇化的個人行動，促成阿拉伯國家與以色列首度簽訂和平條約，以埃30年的戰爭狀態也正式落幕。

1977年11月，沙達特於巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）在場的情況下，向國會表示他準備前往以色列，並會見以國領導人。

這位阿拉伯國家領導人於同月19日前往以色列，進行首次歷史性訪問，期間也呼籲促進整個區域的「正義及永久和平」。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐崇哲）1070310