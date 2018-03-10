四維航運跨足觀光業 打造日式主題服務

（中央社記者陳葦庭台北10日電）宜蘭又有新景點，四維航業跨足觀光產業，在宜蘭打造綠舞觀光飯店及主題園區，主打日式服務及造景，讓台灣人不用出國就可以享受日式度假氛圍。

到日本旅遊，許多人會選擇下榻日式溫泉旅館，在飯店裡泡湯、品嚐日式料理，同時欣賞日式庭園景緻，看準台灣人對日本的喜愛，老牌散裝船公司四維航3年前在宜蘭投資觀光飯店，並打造主題園區，3月中旬將正式營運。

宜蘭綠舞觀光飯店執行長蘭芯瑩是四維航運創辦人第二代，她日前受訪時表示，航運產業總是跑遍世界各地，父親一直希望能夠回到台灣打造一間飯店，不只是將多年航海的收藏和精神融入飯店，也希望能夠為家鄉創造更多工作機會。