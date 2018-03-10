四維航運跨足觀光業 打造日式主題服務

（中央社記者陳葦庭台北10日電）宜蘭又有新景點，四維航業跨足觀光產業，在宜蘭打造綠舞觀光飯店及主題園區，主打日式服務及造景，讓台灣人不用出國就可以享受日式度假氛圍。
到日本旅遊，許多人會選擇下榻日式溫泉旅館，在飯店裡泡湯、品嚐日式料理，同時欣賞日式庭園景緻，看準台灣人對日本的喜愛，老牌散裝船公司四維航3年前在宜蘭投資觀光飯店，並打造主題園區，3月中旬將正式營運。
宜蘭綠舞觀光飯店執行長蘭芯瑩是四維航運創辦人第二代，她日前受訪時表示，航運產業總是跑遍世界各地，父親一直希望能夠回到台灣打造一間飯店，不只是將多年航海的收藏和精神融入飯店，也希望能夠為家鄉創造更多工作機會。
她回憶，自己從小就會搭著自家的船到日本，也和許多日本人接觸，深刻了解日本人對服務的要求，還有追求完美的精神，因此跨足飯店業後，她也拋開航運業「只看數字」的習慣，轉而將經營方式放在人身上，希望讓每個客人在台灣就能感受到日式服務的精髓。
除了100多間客房，園區內還有美術館、展演廳等設施，每天都會邀請宜蘭當地的表演團體輪番上陣，而美術館則展出四維航運航行多年的收藏品。
近年來無菜單料理在宜蘭吹起風潮，宜蘭綠舞觀光飯店行政主廚許創龍也表示，自己是宜蘭人，返鄉工作最快樂的事情就是能夠使用在地的新鮮食材，而為了確保食材來源及品質，他也每周都造訪小農或是養殖場，就是希望顛覆過去在台北5星飯店統一採購的缺點，展現在地溫暖人情味。（編輯：劉政權）1070310