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中央社

真的好想贏　柳信美逆轉勝闖進16強

中央社2018/03/10 19:02
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北10日電）2004年曾在安麗盃撞球賽奪冠的「撞球天后」柳信美，這次以分組第2進到24強單淘汰賽，她今天逆轉擊敗對手晉級16強，難掩激動地說：「好久沒進16強了，真的好想贏。」

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，8組共32名選手進行分組賽後，取得分組第1者，可直接晉級16強，分組第2、第3名的選手則進入單淘汰的24強賽，比賽為搶7局制。

柳信美今天對上日本選手小西，雖一路落後，但展現韌性，苦追到4比6時，連下兩局扳平戰局。搶尾局中，小西在台面留下3球，柳信美毫不留情清光台面，以7比6逆轉獲勝。16強戰中，將與菲律賓女將艾咪（Rubilen Amit）爭奪8強門票。

賽後柳信美表示，比賽中一度情緒激動，「因為跟前兩天比，我這場球真的打好爛」，但還好有冷靜下來，「雖然打到快哭出來，但還是不斷提醒自己冷靜打好每顆球。」

談到對比賽的想法，柳信美不諱言「好久沒進16強了，我真的好想贏。」如願晉級後，她希望自己接下來的比賽能調整得更好。

除了柳信美，晉級24強的台灣選手中，陳禾耘以7比4擊敗韓國選手朴恩智、陳佳樺以7比6險勝俄羅斯女將斯洛絲坦（Natalia Seroshtan），和取得分組第1提前晉級的郭思廷、魏子茜、周婕妤攜手晉級16強。（編輯：黃瑞弘）1070310

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