真的好想贏　柳信美逆轉勝闖進16強

（中央社記者李晉緯台北10日電）2004年曾在安麗盃撞球賽奪冠的「撞球天后」柳信美，這次以分組第2進到24強單淘汰賽，她今天逆轉擊敗對手晉級16強，難掩激動地說：「好久沒進16強了，真的好想贏。」

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，8組共32名選手進行分組賽後，取得分組第1者，可直接晉級16強，分組第2、第3名的選手則進入單淘汰的24強賽，比賽為搶7局制。

柳信美今天對上日本選手小西，雖一路落後，但展現韌性，苦追到4比6時，連下兩局扳平戰局。搶尾局中，小西在台面留下3球，柳信美毫不留情清光台面，以7比6逆轉獲勝。16強戰中，將與菲律賓女將艾咪（Rubilen Amit）爭奪8強門票。