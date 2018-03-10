影／二水鄉107年淨山環保暨植樹活動

「大地是眾生的母親，我們把母親的表皮清理乾淨，母親會很高興。」彰化二水鄉長鄭蒼陽說，種樹不僅綠化環境更能水土保持，而且大家一起保護地球，呼吸新鮮空氣有益健康，春暖花開時節，10日是一個風和日麗適合郊外踏青的日子，二水鄉公所邀及鄉民扶老攜幼結伴到豐柏廣場舉辦淨山環保暨植樹活動，共撿拾數十袋左右的垃圾，藉以喚起大家更加愛護山林資源及環保意識。



▲二水鄉公所舉行107年淨山環保暨植樹活動，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗讓民眾綠美化閒地空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

二水鄉豐柏廣場旁二水登廟步道，全長約1.8公里，沿途綠樹成蔭、崗巒起伏、谷幽峰奇，是彰化地區熱門健行路線，兩旁植物景觀豐富，偶有台灣獼猴出沒其間，步道坡度平坦，適宜大眾登山健行，鄉公所鼓勵民眾走出戶外，因此，辦理淨山環保暨植樹活動，吸引民眾參加。



▲二水鄉公所舉行107年淨山環保暨植樹活動，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗讓民眾綠美化閒地空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

鄉公所特別提供的夾子、竹掃把及毛斤給參加民眾，參與淨山活動的民眾不僅可強健身體還可以維護二水鄉美麗登山步道，藉由寓教於樂的方式，讓鄉民體認維護環境的重要性，而民眾漫遊於登山步道的同時，一方面淨山減碳，一方面也能體驗山林登山樂，促進身心健康。



▲二水鄉公所舉行107年淨山環保暨植樹活動，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗讓民眾綠美化閒地空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

因應植樹節的到來，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗2000株免費發放給民眾索取，希望綠美化閒地空間外，亦可增加環境綠化美意，進而達到節能減碳之目標。鄭蒼陽表示，在排隊的過程中，爸爸媽媽教導著小朋友植樹的方法和意義，不只達到親子同樂的效果，也在下一代的心中種下了環保的種子。



▲二水鄉公所舉行107年淨山環保暨植樹活動，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗讓民眾綠美化閒地空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

鄭蒼陽表示，淨山環保暨植樹活動有近500為民眾熱情參與，提倡減碳新生活，鄉公所不但不提供塑膠袋給領花苗的民眾來使用，民眾還需自備容器或塑膠袋之類的器具來領取，同時鼓勵民眾做好資源回收的工作，不論多寡以物易物，領取花苗、樹苗，連廢手機、農藥罐容器還可兌換洗碗精、洗衣粉，很多人帶著一大包廢電池來兌換，在十五分鐘之內，就被一掃而空。



▲二水鄉公所舉行107年淨山環保暨植樹活動，二水鄉公所特別準備桂花和茶花、杜鵑樹苗讓民眾綠美化閒地空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）