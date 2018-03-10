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中央社

衛生紙漲價 網購業者：舒潔五月花已調高

中央社2018/03/10 19:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北10日電）衛生紙傳出3月起將陸續漲價，Yahoo奇摩購物中心、PChome兩大網購業者今天證實，舒潔、五月花衛生紙按品項不同已有調價，漲價幅度落在10%到30%。

國內三大衛生紙供應商2月證實3月起將陸續調漲衛生紙價格，引爆搶購衛生紙熱潮，包含Yahoo奇摩購物中心、momo購物、PChome線上購物的衛生紙類別都全面大缺貨，紛紛掛上「售完補貨中」字樣。

蘋果日報報導，今天詢問多家網購業者，其中就有一家業者指出，的確有收到多家大廠的漲價通知。

PChome今天對中央社記者指出，3月初銷售平台已做價格調整的品牌為金百利的舒潔、永豐餘的五月花，漲幅按各品項調幅有所不同，平均漲幅落在15%上下，其他品牌則還在研議中，目前價格都還沒跟動。

Yahoo奇摩購物中心新聞窗口表示，3月初已接到原廠漲價通知，例如舒潔、五月花這些大品牌大約上漲10%到30%。

她指出，目前平台上的部分衛生紙已是漲價後的新價格，但必須要強調的是，「平台業者是銷售商品，衛生紙絕對不是平台漲的，是依據原廠價格來賣」。

實際檢視PChome、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心等各大購物網站，大品牌衛生紙仍有不少比例是售完的狀態。

Yahoo購物中心指出，消費者有預期心理，只要上架了很快就會被買走。PChome也表示，目前衛生紙仍是大缺貨的狀態，還沒有完全紓解，超過5成的衛生紙品項顯示售完。（編輯：林興盟）1070310

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