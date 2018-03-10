影／「我們GENDER很棒」性別影展　提升性平意識

▲彰化縣政府舉辦「我們GENDER很棒」性別影展，以輕鬆生活化的方式，宣傳性別平等的概念與意識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

為提升彰化縣民眾之性別平等意識，彰化縣政府10日上午在彰化縣立圖書館演講廳舉辦2018彰化縣性別平等系列活動-「我們GENDER很棒」性別影展(彰化場)，縣府社會處副處長王蘭心說，藉由辦理性別影展系列活動，以輕鬆生活化的方式，宣傳性別平等的概念與意識，共同創造合乎在地、與時俱進的性別友善環境。

10日場次播映「日常對話」影片，探討母女關係、家庭、同性戀、家暴、傳統價值觀、傳統文化等議題，希冀透過影片賞析將多元性別視野帶給民眾，並邀請財團法人勵馨社會福利事業基金會李婉菁督導擔任與談人，藉由電影放映及映後座談，促進民眾了解性別觀點如何影響自我認同、培養性別敏感度、反思自我性別意識、增進相關性別平等議題的認識，破除性別刻板印象及覺察性別事件，期待能在地化營造性別友善社會。



▲彰化縣政府舉辦「我們GENDER很棒」性別影展，以輕鬆生活化的方式，宣傳性別平等的概念與意識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

王蘭心表示，女性權益與性別意識推動一直以來都是縣府的施政理念，而縣府透過設置「彰化夢想館」打造性別友善的服務空間，提供多元且具性別意識的社會福利與諮詢服務；另持續透過「田中區婦女中心」提供婦女朋友學習成長課程及相關福利服務，並結合彰化縣各團體共同推展婦女福利及性別意識宣導，落實性別主流化在地推動，營造性別友善的幸福好城市。



▲彰化縣政府舉辦「我們GENDER很棒」性別影展，以輕鬆生活化的方式，宣傳性別平等的概念與意識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

王蘭心說，性別影展共計2場次，下一場次將於3月18日上午9時在埔心演藝廳播出「父後七日」，歡迎有興趣的民眾到場欣賞電影，藉由電影探討傳統習俗如何與時代演進接軌，反思不合時宜的習俗與傳統價值的衝突。與會貴賓還有前彰化縣長暨關懷文教基會董事長周清玉、彰化縣議員林世賢、賴岸璋、各級民意代表、地方仕紳等人與會。



▲彰化縣政府舉辦「我們GENDER很棒」性別影展，以輕鬆生活化的方式，宣傳性別平等的概念與意識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）