小禎自招想演整形醫師　羞認與阿良互動甜蜜

小禎今（10）日出席與《二分之一強》所舉辦的「為愛發聲」公益活動，透露本來就在尋找需要幫助的團體，是看到侯佩岑小兒子的情形，才決定聯合舉辦。小禎愛心不落人後，也時常教導女兒Emma要多做善事，透露女兒還會默默整理自己不需要的物品，準備捐給需要的人，讓小禎相當感動。

小禎近日接拍《實習醫師鬥格》，加上又要主持、舉辦公益活動，坦言的確有些忙不過來，問及有沒有與老公李進良討教一番？她笑說：「我老公有很多學弟都是骨科醫生，所以聽了很多醫院的故事，我也想說怎麼沒找我演整形外科。」當再進一步詢問，兩人有為此事更加溫嗎？小禎也笑說：「我們其他的事也討論得很熱烈。」至於會不會再生下一胎，小禎表示還有很多其他事要做，暫時沒打算，但她也透露未來可能會與診所一起做善事，具體計劃仍在構思。