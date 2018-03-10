小禎自招想演整形醫師　羞認與阿良互動甜蜜

小禎今（10）日出席與《二分之一強》所舉辦的「為愛發聲」公益活動，透露本來就在尋找需要幫助的團體，是看到侯佩岑小兒子的情形，才決定聯合舉辦。小禎愛心不落人後，也時常教導女兒Emma要多做善事，透露女兒還會默默整理自己不需要的物品，準備捐給需要的人，讓小禎相當感動。
小禎近日接拍《實習醫師鬥格》，加上又要主持、舉辦公益活動，坦言的確有些忙不過來，問及有沒有與老公李進良討教一番？她笑說：「我老公有很多學弟都是骨科醫生，所以聽了很多醫院的故事，我也想說怎麼沒找我演整形外科。」當再進一步詢問，兩人有為此事更加溫嗎？小禎也笑說：「我們其他的事也討論得很熱烈。」至於會不會再生下一胎，小禎表示還有很多其他事要做，暫時沒打算，但她也透露未來可能會與診所一起做善事，具體計劃仍在構思。
▲2分之一強型男們與小禎還有粉絲，一起做愛心送愛給罕病基金會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）
「為愛發聲」公益活動已舉辦第二年，這次是請粉絲花錢競標與型男的用餐機會，總共獲得18萬，將全數捐給「罕見疾病基金會」，競標金額最高五萬塊的是小禎本人，她笑說：「那個人好像一直競標沒成功，應該是抱持著沒魚蝦也好的心態。」問及與粉絲用餐要講什麼？小禎先是說：「不用講話！」然後作勢要與對方接吻，笑翻全場。
▲小禎發起為愛發聲的活動，一起做愛心送愛給罕病基金會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.10）