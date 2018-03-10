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中央社

雙核心領軍轟47分 普門將與南山爭冠

中央社2018/03/10 19:47
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北10日電）HBL高中籃球聯賽女子組衛冕軍普門高中，今天靠著後場雙核心羅培儀與陳孟欣聯手轟下47分，終場79比71擊敗滬江高中，連兩年挺進冠軍賽，明天將與南山高中爭冠。

羅培儀3分球9投4中，轟下全場最高的25分，主控陳孟欣也拿下22分、4籃板與3助攻，她在第4節最後1分40秒內連投帶罰，個人包辦7分，是幫助普門拿下勝利的關鍵人物。

滬江教頭吳志偉賽前就叮嚀球員，不能讓羅培儀和陳孟欣予取予求，沒想到還是守不住。吳志偉賽後無奈地說：「提醒了，也交代了，最後1個月一直在練這個，球員就是做不出來。」

滬江輸球後，明將與永仁高中爭季軍，也是隊史連續3年在4強賽落敗，讓吳志偉大嘆：「魔咒啊。」

普門教練廖哲億坦言，早在3年前他就認定若羅培儀和陳孟欣可以順利連線，絕對是聯盟裡最強的後場組合，如今也證明他的眼光獨到。對於明天對手，他表示：「我們一回去就會開始看錄影帶，一定會有針對性的防守。」

普門去年奪冠功臣之一，就是羅培儀的老姐羅培甄，去年她在冠軍賽大殺四方，狂轟30分率隊稱后，還拿下冠軍賽MVP。羅培儀放話：「我要超越老姐的得分紀錄。」但對於冠軍賽MVP的個人獎，她則指著旁邊的隊友陳孟欣說：「她是最強的競爭者。」

陳孟欣承認，她對冠軍賽MVP同樣也有野心，「但冠軍最重要。」本季普門和南山曾在8強賽交過手，當時普門以69比65贏球，談到明天對決，陳孟欣說：「我們有信心。」（編輯：黃瑞弘）1070310

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