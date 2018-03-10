許忠信選台南市長機率高 黃偉哲尊重

（中央社記者張榮祥台南10日電）外傳前總統陳水扁點名前立委許忠信將參選台南市長，許忠信今天也說，以無黨籍參選機率非常高；民進黨初選勝出的立委黃偉哲表示尊重，但不希望最後演變成泛綠廝殺，泛藍得利。

目前在成功大學法律系任教的許忠信說，2年前開始走訪基層，聽取地方意見，畢竟選台南市長是件大工程。至於是否有獲得陳水扁的支持？許忠信說，曾和陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，兩人都表示尊重。

許忠信自認參選台南市長是義不容辭，且以無黨籍參選機率非常高；他若出來選，將是市長的不二人選，他對選情也越來越有信心。