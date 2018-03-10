亞運中培隊終結者人選 吳承諭享受壓力

（中央社記者謝靜雯台北10日電）亞運中華成棒培訓隊本週進入以賽代訓階段，目前為止和中職球隊交手4場，投手狀況漸入佳境；總教練許順益初步規劃，讓王政浩、吳承諭任終結者，吳承諭享受壓力求表現。

亞運中華成棒隊從6日起安排比賽，第一週的賽程安排，與中華職棒球隊打5場熱身賽，14日也會再與中職中信兄弟隊打一場熱身賽，許順益表示，希望透過高強度的比賽，給球員「震撼教育」，刺激他們、讓他們更有努力的目標。

目前為止中培隊已經打4場比賽，戰績1勝3敗，因為剛進入比賽狀態，投手群的調整還沒完全到位，先發投手輪值也還沒定案，本週比賽表定每場都安排5名投手上場，投球局數不會太長。