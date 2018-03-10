影／彰化兒童暨青少年詩畫創作比賽　享受畫筆馳騁樂趣

▲彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽，文化局長陳文彬說，透過圖畫，發現許多讓人驚艷的視覺浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

彰化縣文化局主辦的「彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽～第二階段：畫作比賽」於10日在彰化縣立圖書館廣場盛大舉行，彰化縣文化局長陳文彬為活動開場，並預祝參賽同學們都能榮獲佳績。比賽分高中、國中、國小高、中、低年級，共五組，約300位學生到場參賽。

縣立圖書館廣場充滿著濃濃的藝術氣息，現場擠滿了很多小小藝術家、老師和家長，排隊領取圖畫紙與第一階段「詩作比賽」得獎詩作後就迫不及待的拿起畫筆，享受畫筆馳騁的樂趣，藉由文學與藝術的交會饗宴，巧妙的將詩意融入畫作當中；活動尾聲，中午12時前完成交件的參賽者，還能兌換精美實用的杯子。



▲彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽，文化局長陳文彬說，透過圖畫，發現許多讓人驚艷的視覺浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

陳文彬表示，本次比賽，文化局聘請專業評審老師，評選出各組優勝3名、佳作5至7名，及入選5至7名，頒發獎狀、禮券，並頒指導獎狀給指導老師；所有的得獎詩作、畫作，還會集結印製成作品專輯，贈送給得獎學生及指導老師。



▲彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽，文化局長陳文彬說，透過圖畫，發現許多讓人驚艷的視覺浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

文化局持續深耕彰化縣兒童暨青少年文學與藝術創作，期盼透過詩句，窺見內心最細微的情感流動，透過圖畫，發現許多讓人驚艷的視覺浪漫。期望藉由這項具有深切意義的詩畫創作比賽，播下詩與畫藝術創作的種子，進而開出絢爛的花朵，並提升彰化縣藝文風氣。



▲彰化縣107年兒童暨青少年詩畫創作比賽，文化局長陳文彬說，透過圖畫，發現許多讓人驚艷的視覺浪漫。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）