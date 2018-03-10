種樹愛地球 　高屏溪畔齊植樹護環境

為改善高屏溪揚塵、提供民眾休閒好去處並營造溼地生態廊道，屏東縣政府與林務局屏東林區管理處，共同辦理「再現台灣原生綠，創造屏東新綠地」植樹贈苗活動，今(10)日在高屏溪舊鐵橋河濱公園吸引數千人到場響應，除了現場種下近2000棵樹苗，同時發送3100株苗木給現場參與活動的民眾。
縣長潘孟安表示，屏東河濱公園是高屏溪左岸重要的溼地廊道，多年前因莫拉克風災受到重創，為恢復溼地原本樣貌，縣政府及林管處希望透過植樹活動，進行高屏溪左岸溼地生態複層林營造，使高屏溪左、右岸都成為適合動、植物棲息之生態廊道，且串聯自行車路網可以南下經萬丹、新園到東港大鵬灣，也可以連接國道3號自行車道到屏東各鄉鎮遊覽，提供民眾運動、休閒、娛樂的好去處，並可藉由植樹改善高屏溪的揚塵問題，以達到涵養水源、調節水流、淨化空氣及國土保安等功能。
▲屏東縣政府及林管處透過植樹活動，進行高屏溪左岸溼地生態複層林營造。（圖／屏東縣政府提供）
潘孟安指出，樹木長成不易，因此對於山老鼠盜伐行為深痛惡絕，除了請相關人員加強查緝，以遏止不法行為外，也透過多管道的宣導，培育民眾愛護山林環境的觀念。此外，針對恆春半島外來種銀合歡危害環境的部分，也希望能持續整治，讓本土山林環境越來越好。
▲屏東縣政府及林管處透過植樹活動，進行高屏溪左岸溼地生態複層林營造。（圖／屏東縣政府提供）
林務局表示，高屏地區因受到中央山脈阻隔，不利於空氣中的污染物擴散，加上境外空汙、工廠等影響空氣品質。因此特地舉辦「創造屏東新綠地」主題活動，希望透過植物形成綠帶，改善高屏溪長久以來的揚塵問題，提供民眾休閒、運動好去處。