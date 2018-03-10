種樹愛地球 　高屏溪畔齊植樹護環境

為改善高屏溪揚塵、提供民眾休閒好去處並營造溼地生態廊道，屏東縣政府與林務局屏東林區管理處，共同辦理「再現台灣原生綠，創造屏東新綠地」植樹贈苗活動，今(10)日在高屏溪舊鐵橋河濱公園吸引數千人到場響應，除了現場種下近2000棵樹苗，同時發送3100株苗木給現場參與活動的民眾。

縣長潘孟安表示，屏東河濱公園是高屏溪左岸重要的溼地廊道，多年前因莫拉克風災受到重創，為恢復溼地原本樣貌，縣政府及林管處希望透過植樹活動，進行高屏溪左岸溼地生態複層林營造，使高屏溪左、右岸都成為適合動、植物棲息之生態廊道，且串聯自行車路網可以南下經萬丹、新園到東港大鵬灣，也可以連接國道3號自行車道到屏東各鄉鎮遊覽，提供民眾運動、休閒、娛樂的好去處，並可藉由植樹改善高屏溪的揚塵問題，以達到涵養水源、調節水流、淨化空氣及國土保安等功能。