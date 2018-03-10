新電價下週拍板 穩定基金估用不到百億

台電官網資料也顯示，今年1月平均每度發電成本2元，跟去年同期相比，漲幅達8.7%，已經超過電價公式訂定的漲幅天花板3%。且台電今年1月虧損已高達25億元。

近來燃料成本大幅上漲，根據台電送到立法院經濟委員會審議的預算書，今年度採購燃料預算為新台幣2625億元，較去年度2225億元增加400億元，燃氣、燃煤，以及燃油採購成本全面上漲，分別增加200億元、148億元和109億元。

（中央社記者黃雅娟台北10日電）燃料成本大漲，經濟部將在16日召開電價費率審議會，在穩定物價、保障330度以下民生用戶不調漲前提下，使用電價穩定基金平抑漲幅可能性大增，預估支出不到百億。

經濟部擬於3月16日召開電價費率審議會，會中將決定今年4月起是否調整電價，或者使用電價穩定基金平抑漲幅；經濟部長沈榮津曾多次表示，希望盡量降低電價漲幅，經濟部能源局日前也發布新聞稿表示，傾向使用828億元的電價穩定基金平抑電價漲幅，330度以下民生用電確定不調漲。

全台月用電量在330度以下的用戶約850萬戶，占民生用電戶數約6成。

台電自民國104年4月起一連三次調降電價，從每度平均為2.8852元調降至目前的2.5488元，但因燃料成本一路走高，光是106年沒有調漲的電價，台電自行吸收的成本可能就高達200億元。

知情人士指出，為反映國際燃料，台電到底需要多少營運成本，最後應調整的電價是多少，必須全部試算，在審議會中，甚至不排除使用舊版電價公式進行比對。

台電面對委員要求，可能最後只會提出3種情境試算金額，供審議會委員參考；也有審議會委員直言，不管台電事先在工作會議中提出多少實際數字，最後都有可能變動。

不過，就算真動用到電價穩定基金，這位知情人士說，使用金額可能不到100億元，甚至不到70億元，「台電不會坐吃山空」；相較於台電日前發布重訊，列帳電價穩定準備的400至500億元，有審議會委員透露「不會用到這麼多」。

另外要考慮的是，電價過低除對節能減碳不利外，用電量直線升高，台電也憂心忡忡。台電推估，由於經濟成長力道增溫，今年1至2月用電量較去年成長4.2%，大約94萬瓩；106年全年售電為2172億度，年增率衝向2.2%。

冬季由於機組都在歲修期間，全心預備夏季供電，但只要機組跳機，隨時就可能亮起供電警戒的橘燈，截至3月7日為止，台電供電就亮起9天橘燈，這已經是103年全年的供電橘燈天數；3月5日備轉容量率3.49%更創下今年新低紀錄。

依據國際能源總署（IEA）2017年最新統計資料，與亞洲鄰近等各國電價相比，2016年台灣住宅電價為全球第2低，每度平均2.5679元；工業電價為全球第7低，每度平均2.4491元。

為了推廣節電，台電推出「無預算上限」的活動，新增登錄關卡，引起民眾一些負面聲音，台電還是堅持得做，就為了瞭解民眾用電、節電習慣，期待大數據分析，能為台電在供電上提供「節流」作用。

全台灣資本額第一名的台電，已經連4年寫下獲利紀錄，但累計虧損仍達739億元；102年虧損178億元、103年轉虧為盈獲利140億元、104年大賺618億元、105年獲利354億元，106年稅前盈餘為205億元。（編輯：林孟汝）1070310