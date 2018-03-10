NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

新電價下週拍板 穩定基金估用不到百億

中央社2018/03/10 20:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北10日電）燃料成本大漲，經濟部將在16日召開電價費率審議會，在穩定物價、保障330度以下民生用戶不調漲前提下，使用電價穩定基金平抑漲幅可能性大增，預估支出不到百億。

近來燃料成本大幅上漲，根據台電送到立法院經濟委員會審議的預算書，今年度採購燃料預算為新台幣2625億元，較去年度2225億元增加400億元，燃氣、燃煤，以及燃油採購成本全面上漲，分別增加200億元、148億元和109億元。

台電官網資料也顯示，今年1月平均每度發電成本2元，跟去年同期相比，漲幅達8.7%，已經超過電價公式訂定的漲幅天花板3%。且台電今年1月虧損已高達25億元。

經濟部擬於3月16日召開電價費率審議會，會中將決定今年4月起是否調整電價，或者使用電價穩定基金平抑漲幅；經濟部長沈榮津曾多次表示，希望盡量降低電價漲幅，經濟部能源局日前也發布新聞稿表示，傾向使用828億元的電價穩定基金平抑電價漲幅，330度以下民生用電確定不調漲。

全台月用電量在330度以下的用戶約850萬戶，占民生用電戶數約6成。

台電自民國104年4月起一連三次調降電價，從每度平均為2.8852元調降至目前的2.5488元，但因燃料成本一路走高，光是106年沒有調漲的電價，台電自行吸收的成本可能就高達200億元。

知情人士指出，為反映國際燃料，台電到底需要多少營運成本，最後應調整的電價是多少，必須全部試算，在審議會中，甚至不排除使用舊版電價公式進行比對。

台電面對委員要求，可能最後只會提出3種情境試算金額，供審議會委員參考；也有審議會委員直言，不管台電事先在工作會議中提出多少實際數字，最後都有可能變動。

不過，就算真動用到電價穩定基金，這位知情人士說，使用金額可能不到100億元，甚至不到70億元，「台電不會坐吃山空」；相較於台電日前發布重訊，列帳電價穩定準備的400至500億元，有審議會委員透露「不會用到這麼多」。

另外要考慮的是，電價過低除對節能減碳不利外，用電量直線升高，台電也憂心忡忡。台電推估，由於經濟成長力道增溫，今年1至2月用電量較去年成長4.2%，大約94萬瓩；106年全年售電為2172億度，年增率衝向2.2%。

冬季由於機組都在歲修期間，全心預備夏季供電，但只要機組跳機，隨時就可能亮起供電警戒的橘燈，截至3月7日為止，台電供電就亮起9天橘燈，這已經是103年全年的供電橘燈天數；3月5日備轉容量率3.49%更創下今年新低紀錄。

依據國際能源總署（IEA）2017年最新統計資料，與亞洲鄰近等各國電價相比，2016年台灣住宅電價為全球第2低，每度平均2.5679元；工業電價為全球第7低，每度平均2.4491元。

為了推廣節電，台電推出「無預算上限」的活動，新增登錄關卡，引起民眾一些負面聲音，台電還是堅持得做，就為了瞭解民眾用電、節電習慣，期待大數據分析，能為台電在供電上提供「節流」作用。

全台灣資本額第一名的台電，已經連4年寫下獲利紀錄，但累計虧損仍達739億元；102年虧損178億元、103年轉虧為盈獲利140億元、104年大賺618億元、105年獲利354億元，106年稅前盈餘為205億元。（編輯：林孟汝）1070310

5年落馬兩書記 習近平人...記者死引爆民怨 斯洛伐克總...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan