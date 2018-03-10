5年落馬兩書記 習近平人大重慶團大談黨風

習近平說，政治生態和自然生態一樣，稍不注意就容易受到汙染。一旦出現問題再想恢復，就要付出很大代價。形成風清氣正的政治生態，是「旗幟鮮明講政治，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」的政治要求。

根據央視新聞報導，習近平在全國人大重慶市代表團聽取代表發言後，花了不少時間談論黨風的重要。

（中央社記者邱國強北京10日電）前中共重慶市委書記薄熙來、孫政才5年內先後落馬，中共總書記習近平今天出席全國人大重慶市代表團會議時大談黨風的重要。他說，政治生態如同自然生態，稍不注意就會受汙染。

他表示，要「堅持法治，反對人治」，對憲法、法律始終保持敬畏之心，帶頭在「憲法法律範圍內」活動，嚴格依照法定權限、規則、程序行使權力，履行職責，做到「心中高懸法紀明鏡，手中緊握法紀戒尺」，知曉為官做事尺度。

習近平提到，中共黨員領導幹部要牢固樹立「四個意識」，嚴格遵守「黨的政治紀律和政治規矩」，堅決維護「黨中央權威和集中統一領導」，確保黨的路線方針政策和黨中央決策部署「不折不扣得到貫徹落實」。

習近平還搬出道德教化說，要既講法治又講德治，重視發揮道德教化作用，「把法律和道德的力量、法治和德治的功能堅密結合起來，把自律和他律緊密結合起來。」

他還說，黨員幹部要把「家風建設」擺在重要位置，防止「枕邊風」成為貪腐問題的導火線。防止子女打著自己的旗號非法牟利，防止身邊人把自己拉下水。（編輯：張淑伶）1070310