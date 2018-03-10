地方萬花筒》影／老舊機器、泛黃照片見證台灣手套王國

▲ 彰化縣長魏明谷為台灣手套博物館館內高6公尺的超大針織手套揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10） 哇！原來台灣曾經是手套王國！台灣手套博物館「世界大手套」揭幕儀式，10日上午在社頭織襪產業園區舉行，彰化縣長魏明谷、彰化縣社頭織襪產業園區廠商發展促進會理事長陳義益等人為6公尺高的針織手套揭幕，將打破目前2公尺半在美國的紀錄保持者，號稱世界最大的手套。

世界最大的手套在這裡！全世界最大的手套高度有6公尺，一針一線扎扎實實的縫，耗時3個月才完成，10日在台灣手套博物館首度公開亮相，彰化縣長魏明谷主持超大針織手套揭幕時讚譽，彰化縣是手套生產重鎮，期盼產業不斷研發創新，成為彰化之光。



▲手套博物館內工廠老舊針織機器、女工分秒必爭，加班趕工的泛黃照片，見證了台灣曾經是手套王國的風華。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

全台灣唯一一家手套工廠的老闆--70歲的陳義益，從事手套設計相關工作50年，不怕別人笑他傻，也要興建手套博物館，目前專門生產運動賽事、賽車、跆拳道和救助人員的專業手套，8成外銷歐美。



▲ 彰化縣長魏明谷為台灣手套博物館館內高6公尺的超大針織手套揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

台灣手套博物館位在彰化社頭鄉的織襪產業園區內，館內陳列許多手套演進的相關設備和產品，要讓大家記得，彰化除了是襪子的故鄉，也是手套的生產重鎮。台灣手套博物館除了有最大手套，館內館外處處充滿巧思，遊客會看到很多、很多的手，有的是裝置藝術，有的是時鐘，還有一些手爬在牆上，手套博物館內工廠裡的女工分秒必爭，加班趕工，才能應付市場的需求的泛黃照片見證了台灣曾經是手套王國的風華。



▲手套博物館內工廠老舊針織機器、女工分秒必爭，加班趕工的泛黃照片，見證了台灣曾經是手套王國的風華。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

魏明谷指出，陳義益早期一直在從事手套的工作，從運動手套開始做起，生產各式各樣的手套，產品是世界級的，這次生產全世界最大的手套，並成立了台灣手套博物館，包含全台灣最大的、包羅萬象的手套。



▲手套博物館內工廠老舊針織機器、女工分秒必爭，加班趕工的泛黃照片，見證了台灣曾經是手套王國的風華。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

陳義益表示，台灣手套博物館「世界大手套」主要的象徵意義在於表彰台灣曾經是世界主要的手套生產國之一，在民國70年代，全球約有五大手套生產國，台灣是其中之一，因此在台灣手套博物館設立的同時，也顯示台灣的手套是最好的，技術上也是最佳的。