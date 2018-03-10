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修行佛法模範生　需要智慧請找文殊菩薩

保庇2018/03/10 20:12
修行佛法模範生　需要智慧請找文殊菩薩（圖／保庇）
修行佛法模範生　需要智慧請找文殊菩薩（圖／保庇）

覺得自己傻呆笨，思緒混亂又無從整理，看待事情的眼光短淺又不周全。路上醫生這麼多，卻沒有一個能救。老師滿街跑，也沒有一個能夠教，這種燙手山芋就交給文殊菩薩。

艋舺龍山寺文殊菩薩（圖／艋舺龍山寺官網）
艋舺龍山寺文殊菩薩（圖／艋舺龍山寺官網）

文殊菩薩，梵名 Mañjuśrī，又有妙吉祥菩薩、法王子等稱號，為漢傳佛教四大菩薩之一。形象大多是乘坐獅子，手拿寶劍，象徵用智慧斬斷煩惱；手拿玉如意、蓮花，象徵智慧成就。但也有一手拿書、一手拿劍，表示智慧無礙。和普賢菩薩最明顯的是，坐騎為獅子，有威猛嚴厲所向披靡的意涵。人稱華嚴三聖就是指文殊菩薩、普賢菩薩和釋迦牟尼佛。

與普賢菩薩同為所有菩薩的模範，普賢菩薩是發願和行動，文殊菩薩則是思想和智慧。《文殊師利般涅槃經》說祂出生時，整間房子化作蓮花，從母親右脅（腋下到肋骨之間）出生，跟著釋迦牟尼佛修行，之後以菩薩的身分協助釋迦牟尼佛渡化眾生。

《妙法蓮華經》記載，文殊菩薩還沒出家時有八個孩子，那時祂的名字叫做妙光。出家後，八個孩子都跟著祂出家，經由祂的教化而成佛。《佛說放缽經》提到：「今我得佛，皆是文殊師利之恩也；過去無央數諸佛，皆是文殊師利弟子；當來者亦是其威神力所致。譬如世間小兒有父母。文殊者佛道中父母也。」因此文殊菩薩也有諸佛之師的稱號。

《聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經》：「妙吉祥菩薩是三世覺母，故名文殊師利。」《心地觀經》：「三世覺母吉祥。」，而覺母意指智慧由祂所生。由此也能證明為什麼需要智慧得找文殊菩薩，成佛是多麼困難的事情，就算有人帶領也不見得能夠成功，無數的佛都是祂一手教出來，不找祂還能找誰。

在台灣要找文殊菩薩不困難，只要有普賢菩薩在的地方，就一定有祂。知名的艋舺龍山寺、花蓮和南寺等，供奉華嚴三聖的佛寺肯定會有祂。解決事情不需武力見血，運用智慧便能順暢通行。總覺得世界和自己作對，來找文殊菩薩幫你開智慧，就能開懷順心囉。

資料來源：

維基百科－文殊菩薩
一行佛學辭典－文殊菩薩

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關鍵字文殊菩薩智慧獅子華嚴三聖
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