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彰化市公所贈送民眾樹苗　排隊逾兩百公尺

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/10 21:15
▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）
▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

植樹節前夕，彰化市公所10日上午在金馬路茄南社區活動中心舉辦「107年植樹暨贈苗活動」，現場免費致贈民眾桂花與茶花樹苗各1000株，很多民眾頂著太陽領取，隊伍超過200公尺，場面十分熱烈；市長邱建富等人栽種有「愛情之樹」之稱的藍花楹，綻放的藍花十分浪漫。


▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

全球暖化、氣候變遷現象日益嚴重，建立綠化節能的環保意識，已成為地球公民的共同責任。彰化市公所為鼓勵市民綠美化生活環境，落實節能減碳，推廣環保愛地球的觀念，於10日舉辦「107年植樹暨贈苗活動」，吸引了近千名民眾熱烈響應。


▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

在活動中，邱建富帶領民眾、嘉賓及植樹小天使，一同種下4棵台灣欒樹、5棵藍花楹及600株季節草花，現場並免費致贈民眾桂花與茶花樹苗各1000株；這次活動不但有免費贈送的苗木，還有風味獨特的八卦山咖啡和蜂蜜供民眾品嚐。


▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

此外，彰化市清潔隊也提供了有機肥與產銷班的蔬菜，作為現場舉辦的資源回收有獎徵答禮物；同時，台灣化學纖維公司為響應本次活動，特別提供洗寶環保洗潔精450份，贈送與會民眾，善盡一份企業的社會責任，讓民眾「有吃擱有掠」。

而為了延續「幸福萌芽  無限花想」親子盆栽DIY活動秒殺的熱潮，市公所在這次植樹暨贈苗活動中，另特別再次提供60組DIY盆栽，彌補上一次活動時向隅的民眾，彌補遺珠之憾。


▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

為了將彰化市打造成浪漫的花田城市，配合這次植樹活動，市公所農業課另將在彰化市的交通要道—金馬路旁，大規模種植原生於巴西、西印度群島等國家的愛情之樹--藍花楹，希望打造一條藍花楹道，讓它成為賞花的祕境。


▲彰化市公所舉辦107年植樹暨贈苗活動，免費致贈民眾桂花與茶花樹苗，市長邱建富等人栽種藍花楹，希望打造一條藍花楹道。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

邱建富強調，等到長管花鐘狀的藍花楹開花時，隨著春風飄動藍紫色的迷戀，從樹下仰望天空，猶如盪漾在湛藍的波浪中，景致將會很迷人！

關鍵字植樹藍花楹桂花邱建富愛情之樹植樹節
種樹愛地球 　高屏溪畔植樹護環境母女採文蛤困沙洲　海巡出動救援

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