杜忻恬情書刻木桌　羅平追校花靠一碗粥交往12年

藝人杜忻恬在今（9）日晚間8點播出的民視節目《台灣那麼旺》演唱〈心動〉，分享自己青澀純真的「特別」初戀故事，因為別人的情書都是手寫信，他們傳情說愛竟是刻在木桌上。羅平則透露自己靠一碗皮蛋瘦肉粥，打動校花芳心，還愛情長跑12年。

杜忻恬表示，「當時自己是副班長，對方是班長，兩人當年因『班務』有許多獨處機會，導致關係非常曖昧，直到期末考時交換座位，我剛好坐在男方座位，意外發現對方在桌上刻字留言告白才確定情侶關係。而那張學生木桌，也就成了我們兩人的『定情物』，畢業之後，還特地回學校想找回那張定情桌呢。」