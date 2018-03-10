杜忻恬情書刻木桌　羅平追校花靠一碗粥交往12年

藝人杜忻恬在今（9）日晚間8點播出的民視節目《台灣那麼旺》演唱〈心動〉，分享自己青澀純真的「特別」初戀故事，因為別人的情書都是手寫信，他們傳情說愛竟是刻在木桌上。羅平則透露自己靠一碗皮蛋瘦肉粥，打動校花芳心，還愛情長跑12年。
杜忻恬表示，「當時自己是副班長，對方是班長，兩人當年因『班務』有許多獨處機會，導致關係非常曖昧，直到期末考時交換座位，我剛好坐在男方座位，意外發現對方在桌上刻字留言告白才確定情侶關係。而那張學生木桌，也就成了我們兩人的『定情物』，畢業之後，還特地回學校想找回那張定情桌呢。」
▲羅平（左）追校花靠一碗粥交往12年。（圖／民視提供 , 2018.3.10）
羅平唱起歌來，可以深情浪漫，也可以詼諧搞怪，但說到他的愛情觀，只有「專情」可形容，他自爆初戀女友是高中校花，有很多男生追，還有人天天送花、送金條、開跑車接送上下學，但羅平驕傲地說：「這些人都沒有成功，我自己反而靠著一碗『皮蛋瘦肉粥』成功打動校花芳心，甚至愛情長跑長達12年。」
他有感而發：「從 16 歲到 28歲都在一起，兩個人的青春年華，最美麗的歲月都奉獻給彼此，但感情也慢慢昇華為家人了，最終才協議和平分手。」這周他選唱〈他愛了我好久〉，彷彿唱出自己對於這段戀情的心聲。