彰化縣全國客家日活動　溪州公園熱鬧舉行

彰化縣107年全國客家日活動「唱歌寮天穿」，10日上午在溪州公園熱鬧舉行，彰化縣副縣長林明裕參與天穿日祭天祈福儀式。期盼藉由活動喚醒並凝聚在地族群的認同與情感，順道體驗溪州客庄文化與美食以及溪州公園之美。

彰化縣107年全國客家日活動相當精彩，有傳統祭天儀式、彰化在地客家社團、學校精彩表演，並邀請客家歌手黃瑋傑，唱出人與土地的關懷，還有戲偶子劇團演出的「女媧補天」經典劇碼，於溪州公園園區安排有「樂活客庄在地食材減碳市集」、客家藍染、擂茶體驗，吸引數千民眾參與。



▲ 彰化縣副縣長林明裕參與天穿日祭天祈福儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

源成客家文化協會理事長邱木生說，「天穿日」是屬於客家人獨有的節日，深具文化傳承意義，相傳是上古時期，因水神與火神相爭，將天空撞出破洞，慈悲的女媧煉石補天，解救蒼生，客家族群為了感謝女媧，在天穿日這一天會放下工作、唱山歌娛樂，並用粄食祭祀女神。也因此流傳了一句俗諺：「有做無做，寮到天穿過，有賺無賺，總愛寮天穿」，意思係指無論有沒有賺錢，都要從農曆過年休息到天穿日後才返回工作崗位上。



▲彰化縣107年全國客家日活動「唱歌寮天穿」，有傳統祭天儀式、彰化在地客家社團、學校精彩表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

今年彰化縣選在台灣最大最美的平地公園-溪州公園，辦理「107年全國客家日」慶祝活動，希望大家來這裡看看美麗的農村景色，溪州鄉人口約為3萬人，客庄人口空間分布主要於九甲、岸角、下岸角、廣東巷等四個小聚落，以福佬客為大宗。



▲彰化縣107年全國客家日活動「唱歌寮天穿」，有傳統祭天儀式、彰化在地客家社團、學校精彩表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

早期的產業發展為糖、水稻生產，帶動台灣農村經濟的產業，如今已經隨著時代的變遷沒落或轉趨弱勢，但發展的軌跡卻明顯的留存在溪州的土地上，此產業代表著客家人適地而生的堅韌性格，現存糖鐵五分車軌及車站、傳統建築，更可代表這些產業的歷史，與日治時代移入溪州鄉客家族群的遷徙墾拓史。