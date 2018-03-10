NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

記者死引爆民怨 斯洛伐克總理下台壓力增

中央社2018/03/10 20:25
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社布拉第斯拉瓦9日綜合外電報導）斯洛伐克一名調查報導記者疑似揭發弊案慘遭殺害，震驚全國，也引燃大眾對政府劣行的怒火。數萬人今天走上街頭抗議，高喊總理費科政府下台。

路透社報導，這名記者庫奇亞克（Jan Kuciak）疑似因為報導揭發政商勾結，上月和未婚妻在家中慘遭槍殺。他生前來不及完成的報導，揭發疑有黑幫背景的義大利商人在斯洛伐克的活動。

否認和義大利黑幫有關的這些商人中，有一人與在費科（Robert Fico）辦公室工作的兩個人有過往來。這兩人已辭職，但否認和命案有關。目前還沒有任何人遭到殺人罪名起訴。

庫奇亞克的報導以及他的遇害，再次挑起民眾不滿，即政府在共黨垮台近30年且加入歐洲聯盟（EU）已14年的現在，仍未能處置貪腐和任用親信等弊端。

首都布拉第斯拉瓦今天預估高達5萬人走上街頭抗議，高喊「夠了費科」口號，如同1989年抗議共產主義的遊行一樣。人口約540萬人的斯洛伐克，過去12年來有10年由費科領導，經濟蓬勃發展。國內其他城市也有數千人遊行響應，歐洲多個城市和其他地方則有數百人集會。

主辦單位不但呼籲徹底調查庫奇亞克的死因，還要求一個「值得信賴的新政府」。

費科的政治對手、斯洛伐克總統基斯卡（AndrejKiska）說，國家面臨信任危機。他呼籲改組三黨聯合政府，或提早改選。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070310

新電價下週拍板 穩定基金估...中油大林廠氣爆3傷 高市府...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan