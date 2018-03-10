記者死引爆民怨 斯洛伐克總理下台壓力增

否認和義大利黑幫有關的這些商人中，有一人與在費科（Robert Fico）辦公室工作的兩個人有過往來。這兩人已辭職，但否認和命案有關。目前還沒有任何人遭到殺人罪名起訴。

路透社報導，這名記者庫奇亞克（Jan Kuciak）疑似因為報導揭發政商勾結，上月和未婚妻在家中慘遭槍殺。他生前來不及完成的報導，揭發疑有黑幫背景的義大利商人在斯洛伐克的活動。

（中央社布拉第斯拉瓦9日綜合外電報導）斯洛伐克一名調查報導記者疑似揭發弊案慘遭殺害，震驚全國，也引燃大眾對政府劣行的怒火。數萬人今天走上街頭抗議，高喊總理費科政府下台。

庫奇亞克的報導以及他的遇害，再次挑起民眾不滿，即政府在共黨垮台近30年且加入歐洲聯盟（EU）已14年的現在，仍未能處置貪腐和任用親信等弊端。

首都布拉第斯拉瓦今天預估高達5萬人走上街頭抗議，高喊「夠了費科」口號，如同1989年抗議共產主義的遊行一樣。人口約540萬人的斯洛伐克，過去12年來有10年由費科領導，經濟蓬勃發展。國內其他城市也有數千人遊行響應，歐洲多個城市和其他地方則有數百人集會。

主辦單位不但呼籲徹底調查庫奇亞克的死因，還要求一個「值得信賴的新政府」。

費科的政治對手、斯洛伐克總統基斯卡（AndrejKiska）說，國家面臨信任危機。他呼籲改組三黨聯合政府，或提早改選。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070310