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屏縣原住民族部落大學開學　學習遍地開花

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/10 20:50
▲屏東副縣長吳麗雪與來賓將春日、獅子、牡丹、滿州四鄉的拼圖貼到學習地圖上，表達部落學習遍地開花的希望。（圖／原民處提供）
▲屏東副縣長吳麗雪與來賓將春日、獅子、牡丹、滿州四鄉的拼圖貼到學習地圖上，表達部落學習遍地開花的希望。（圖／原民處提供）

屏東縣原住民族部落大學開課了，今（10日）上午假牡丹社事件紀念公園舉行107年度部落大學開學典禮。並準備一幅學習地圖的拼圖，由副縣長吳麗雪、原民處長伍麗華，牡丹鄉長陳英銘及部大馬秀辛主任，將春日、獅子、牡丹、滿州四鄉的拼圖貼到地圖上，表達部落學習遍地開花的希望。

為協助屏東縣平埔族原住民正(復)名，潘孟安縣長於105年9月完成「熟」註記。對於身為馬卡道族後裔的縣長，部落大學特別邀請縣長擔任校長。而出身車城的潘縣長也透露19年前為了恆春半島的文化與教育，於是與一群有志之士創立瓊麻園文教協會並擔任理事長，還承接辦理屏南社區大學。


▲部落互助托育行動聯盟介紹牡丹社事件的歷史。（圖／原民處提供）

牡丹社事件是影響台灣原住民歷史的一個關鍵點，在地的古英勇長老解說牡丹社事件的歷史，讓大家認識整個事件發生的地理位置以及牡丹社事件在台灣史上的意義，與過去不同時代的清朝、日本、國民政府所編寫的歷史對話，讓大家上一堂具有在地觀點的歷史課，呼應部落大學「在地、日常、實踐」的核心精神，發展在地部落的知識主體。

部落互助托育行動聯盟表示，第一次承接屏東縣部落大學，特地選在位於屏南的牡丹社事件紀念公園開學典禮，讓在地部落族人成為真正的知識主體，平衡南北的差距。同時希望部落大學課程與部落在地學習，透過集體的互相共學，讓部落知識能夠傳承並活化運用。
 

關鍵字原住民部落大學牡丹社事件互助托育遍地開花
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