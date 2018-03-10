屏縣原住民族部落大學開學　學習遍地開花

屏東縣原住民族部落大學開課了，今（10日）上午假牡丹社事件紀念公園舉行107年度部落大學開學典禮。並準備一幅學習地圖的拼圖，由副縣長吳麗雪、原民處長伍麗華，牡丹鄉長陳英銘及部大馬秀辛主任，將春日、獅子、牡丹、滿州四鄉的拼圖貼到地圖上，表達部落學習遍地開花的希望。

為協助屏東縣平埔族原住民正(復)名，潘孟安縣長於105年9月完成「熟」註記。對於身為馬卡道族後裔的縣長，部落大學特別邀請縣長擔任校長。而出身車城的潘縣長也透露19年前為了恆春半島的文化與教育，於是與一群有志之士創立瓊麻園文教協會並擔任理事長，還承接辦理屏南社區大學。