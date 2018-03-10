今日人物》影／駕駛耕耘機非難事　農耕機師徒翻轉農業

▲田尾國中一年級學生王竑鈞已經是一名會操作百萬農耕機的小師父。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

駕駛耕耘機非難事。彰化縣田尾國中一年級學生王竑鈞對農業耕作有興趣，假日每天早上7點就到農田報到，觀摩農耕機操作，學習1年至今已經是一名會操作百萬農耕機的小師父，湊巧的是，他的師父陳寬鴻同樣在12歲年紀就開始學會操作農耕機，師徒兩人英雄出少年，完美傳承成為當地農間最有趣的一段佳話。

目前正是一期稻作農耕期，儘管寒風刺骨，王竑鈞利用休假日就跟著陳寬鴻到彰化各處農田翻耕田地，師徒兩人一做一學，師父不喊累，徒弟也不休息，從早上7點拚到晚上7點，無不希望儘快整好田地，以便農民趕在一期作的插秧時程。



▲田尾鄉青農陳寬鴻指導12歲的王竑鈞操作農耕機，彷彿重回時光看到當年的自己。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

王竑鈞表示，自己是農家子弟，課後閒餘時會跟著父親一起務農，去年春耕時見到師父陳寬鴻駕駛一台又高又大的百萬曳引機來整田，覺得便好奇就爬上駕駛座試坐，當時陳寬鴻見狀喊說：「你想學喔」，自己也答「好啊」，結果隔日就開始上工，跟著師父學習至今。



▲田尾鄉青農陳寬鴻指導12歲的王竑鈞操作農耕機，彷彿重回時光看到當年的自己。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

王竑鈞說，雖然有點誤打誤撞，也覺得越學越有興趣，認為農耕機師父需要相當專業技能，如果好好學對於未來是一份薪水不錯的職業，目前已能操作中型以下的農耕機，也已跟父親商量等18歲後購買一部中型農耕機來賺錢工作。



▲田尾國中一年級學生王竑鈞已經是一名會操作百萬農耕機的小師父。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.10）

好像看到20年前的自己！陳寬鴻說，因家中事業關係，小學5、6年級就跟著父親學習操作農耕機，20年前也被媒體採訪過，還被封為「菊田小英雄」，這次因緣遇到王竑鈞，被他好學的精神感動，因此決定傾囊相授，覺得一切都好熟悉，彷彿重回時光看到當年的自己。