HBL／高二雙前鋒挺身而出　能仁險勝南山明爭冠

本屆預賽至今只在8強輸過1場比賽的奪冠大熱門能仁家商，今(10)日在106學年度高中籃球聯賽4強賽強碰上屆亞軍南山高中，能仁高二「雙前鋒」林彥廷、丁冠皓挺身而出，幫助能仁以66:65險勝。明日冠軍戰將由松山對決能仁，季軍賽由東山交手南山。
上半場能仁在兩大得分手高承恩陷入犯規麻煩，和當家中鋒陳范柏彥被封鎖下，前鋒林彥廷、丁冠皓挺身而出貢獻11分及10分，幫助能仁在中場以34:39領先，南山主控陳又瑋4顆三分球攻下16分，和張鎮衙挹注11分下緊咬。
▲南山高中陳又瑋(左)、能仁家商林彥廷(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
易籃後，能仁先發五人得分全上雙，一度將領先拉開到13分領先，進入決勝節，在8強前夕受傷的南山當家中鋒吳沛嘉終於登場，帶頭攻下一波9:0反超，不過能仁終於靠高承恩攻下2分打破得分荒。
最後一分半鐘，能仁發生2次失誤，還賠上高承恩5犯畢業，不過能仁頂住壓力，成功封阻陳又瑋最後一擊，南山祭出犯規戰術換取時間，可惜時間不夠，無緣扳平。
▲能仁家商丁冠皓(左)、南山高中陳又瑋(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
能仁以兩前鋒林彥廷攻下「雙17」17分17籃板，不過也發生8次失誤，丁冠皓挹注16分10籃板，高承恩和陳范柏彥同樣貢獻11分，谷毛唯嘉共繳「雙十」10分10助攻，不過團隊高達25次失誤是被追上主因。
南山陳又瑋攻下全場最高26分，外帶7籃板6抄截，張鎮衙攻下13分11籃板， 蔡紘揚挹注10分6籃板。
▲南山高中張鎮衙（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）