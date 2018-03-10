HBL／高二雙前鋒挺身而出　能仁險勝南山明爭冠

本屆預賽至今只在8強輸過1場比賽的奪冠大熱門能仁家商，今(10)日在106學年度高中籃球聯賽4強賽強碰上屆亞軍南山高中，能仁高二「雙前鋒」林彥廷、丁冠皓挺身而出，幫助能仁以66:65險勝。明日冠軍戰將由松山對決能仁，季軍賽由東山交手南山。

上半場能仁在兩大得分手高承恩陷入犯規麻煩，和當家中鋒陳范柏彥被封鎖下，前鋒林彥廷、丁冠皓挺身而出貢獻11分及10分，幫助能仁在中場以34:39領先，南山主控陳又瑋4顆三分球攻下16分，和張鎮衙挹注11分下緊咬。