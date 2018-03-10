NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
運動

HBL／高二雙前鋒挺身而出　能仁險勝南山明爭冠

記者鍾東穎／台北報導2018/03/10 20:48
▲能仁家商挺進決賽。（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
▲能仁家商挺進決賽。（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

本屆預賽至今只在8強輸過1場比賽的奪冠大熱門能仁家商，今(10)日在106學年度高中籃球聯賽4強賽強碰上屆亞軍南山高中，能仁高二「雙前鋒」林彥廷、丁冠皓挺身而出，幫助能仁以66:65險勝。明日冠軍戰將由松山對決能仁，季軍賽由東山交手南山。

上半場能仁在兩大得分手高承恩陷入犯規麻煩，和當家中鋒陳范柏彥被封鎖下，前鋒林彥廷、丁冠皓挺身而出貢獻11分及10分，幫助能仁在中場以34:39領先，南山主控陳又瑋4顆三分球攻下16分，和張鎮衙挹注11分下緊咬。


▲南山高中陳又瑋(左)、能仁家商林彥廷(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

易籃後，能仁先發五人得分全上雙，一度將領先拉開到13分領先，進入決勝節，在8強前夕受傷的南山當家中鋒吳沛嘉終於登場，帶頭攻下一波9:0反超，不過能仁終於靠高承恩攻下2分打破得分荒。

最後一分半鐘，能仁發生2次失誤，還賠上高承恩5犯畢業，不過能仁頂住壓力，成功封阻陳又瑋最後一擊，南山祭出犯規戰術換取時間，可惜時間不夠，無緣扳平。


▲能仁家商丁冠皓(左)、南山高中陳又瑋(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

能仁以兩前鋒林彥廷攻下「雙17」17分17籃板，不過也發生8次失誤，丁冠皓挹注16分10籃板，高承恩和陳范柏彥同樣貢獻11分，谷毛唯嘉共繳「雙十」10分10助攻，不過團隊高達25次失誤是被追上主因。

南山陳又瑋攻下全場最高26分，外帶7籃板6抄截，張鎮衙攻下13分11籃板， 蔡紘揚挹注10分6籃板。


▲南山高中張鎮衙（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

關鍵字hbl能仁家商南山高中陳又瑋丁冠皓林彥廷
戴維斯左膝受傷　何時回到球場未定富邦3球星引退　三民五虎再聚首

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan