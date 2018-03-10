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中央社

前俄諜離奇中毒案 英國內閣將開會因應

中央社2018/03/10 20:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國持續偵辦前俄羅斯雙面間諜遭神經毒劑攻擊案，內閣將召集處理國家危機最高層級的跨部門會議。包括近幾年相繼去世的雙面間諜妻子、兒子的墳墓和紀念碑，也成為偵辦重點。

英國「衛報」（The Guardian）報導，唐寧街首相辦公室指出，內政大臣魯德（Amber Rudd）預定今天下午3時主持英國緊急應變小組（Cobra）會議，聽取偵辦本案的警方最新進展。Cobra是專門處理國家危機情況的最高層級跨部門委員會。

66歲的前俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和33歲女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在威爾特郡（Wiltshire）遭人以神經毒劑謀殺未遂，送醫後至今情況依舊危急。案發後率先抵達現場的其中一名警察貝里（Nick Bailey）同樣情況嚴重。

將近200名武裝部隊成員昨天進入英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）支援警方偵辦。

國防部發言人指出，由於調查和清理工作持續中，今天仍將派遣人數相當的武裝部隊人員到索爾茲伯里。

在偵辦進度方面，身穿防護衣的專家昨天在斯克里帕爾亡妻柳德米拉（Liudmila Skripal）墳墓、兒子亞歷山大（Alexander Skripal）紀念碑所在，分別設立偵察帳篷。兩人都在幾年前離世。

士兵、拆彈專家、海軍陸戰隊員、英國皇家空軍（RAF）人員協助戒護疑遭毒物汙染的汽車和現場，消減警方的壓力。

外傳當局將開挖墓地，但警方駁斥相關報導，強調沒有這樣的計畫。

死亡證書登載，柳德米拉2012年死於癌症，享年59歲；亞歷山大則是去年死於俄國聖彼得堡，享年43歲，，死因不明。亞歷山大遺體火化，但他的紀念石碑似乎成為辦案人員關注的焦點。（譯者：何宏儒）1070310

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