世足賽倒數 俄羅斯與西方嫌隙仍深

俄國否認涉案，但這起未遂謀殺已在英國引發怒火。另一名前俄國間諜李維寧科（Alexander Litvinenko）2006年在倫敦喝下摻入放射性物質的茶，慘遭毒殺，英方認為莫斯科為幕後黑手。

前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒4日時在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）遭人攻擊，目前性命垂危。

（中央社巴黎10日綜合外電報導）世界盃足球賽6月14日將在俄羅斯登場。世足盛會向來是東道國提升國際形象的大好契機，但俄國近來與西方國家關係緊張，使今年情勢格外微妙。

若經調查俄國確實該負起責任，英國還在考量如何應對；英國外交大臣強生（Boris Johnson）6日提議，以抵制世界盃回應。

●敘利亞衝突

敘利亞殘酷的內戰在2011年爆發以來，俄國支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的立場，就使克里姆林宮與支持反對派的西方勢力意見相左。

然而俄國在敘利亞衝突中的影響力日益壯大，還暗中削弱聯合國支持的日內瓦和平談判，在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行互相較勁的和談，也使西方日益焦慮。

●利用網路干預他國內政

自美國指控俄羅斯干涉2016年美國總統大選後，一連串西方國家也出言警告俄國企圖干預他們內政。

許多報導指出，俄國利用「酸民農場」在網上散布不實新聞以影響選情。從美國到法國、英國甚至加泰隆尼亞各地，掀起一股憂慮情緒。

●侵吞克里米亞

克里姆林宮支持的烏克蘭總統遭親歐派人民起義罷黜後，俄國就在2014年併吞烏克蘭境內的克里米亞半島。

而後，烏克蘭政府軍與俄國支持的叛軍在烏克蘭東部爆發戰爭，造成逾一萬人喪生。

英國沙福大學（Salford University）研究體育與地緣政治的教授查德威克（Simon Chadwick）指出，俄國入侵克里米亞前，素溪（Sochi）冬奧才剛結束，而素溪冬奧在俄國國內「幾近成為俄羅斯再次崛起成為強大全球力量的象徵」。

●禁藥風波

在俄羅斯運動員禁藥爭議延燒數月後，世界盃即將到來。

俄國遭控在2014年素溪冬奧時，由國家協助支持禁藥計畫，因而被逐出奧運比賽。

但有168名俄籍選手獲准舉中立旗幟參加剛結束的平昌冬奧，國際奧林匹克委員會（IOC）上月也將禁賽令解除。

查德威克表示，禁藥醜聞規模之大，竟出奇蓋過外界對俄國籌辦世足賽的批評聲浪。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070310