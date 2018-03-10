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娛樂

董至成淚別《大集合》　胡瓜小嫻：放手去飛

記者吳維書／台北報導2018/03/10 21:29
▲董至成淚別大集合。（圖／民視提供 , 2018.3.10）
▲董至成淚別大集合。（圖／民視提供 , 2018.3.10）

綜藝大哥董至成在本周播出的民視節目《綜藝大集合》，留下珍貴男兒淚，由於個人原因，董至成將暫別待了12年的節目，大家不捨送祝福，胡瓜更精心安排為他送機的橋段，由眾藝人紛紛獻上手寫卡片祝福，小嫻有感而發：「最懂離別時的情緒，希望董哥一路順風，能夠找到第二個事業重心。」

胡瓜充滿祝福地說：「12年了，感謝董哥帶給大家的歡樂，既使董哥暫別我們，我們一樣堅守崗位，用心做出優質節目給大家，也希望董哥能夠放手去飛，有任何困難，《綜藝大集合》始終在這裡等董哥回來。」新人鄭楠鍾特別感謝董至成，「第一次上大集合時就是靠著董哥的招牌假摔，成功吸引到觀眾的注意，董哥對我而言就像是師傅一樣，現在師傅要走了，只有滿滿的不捨，希望師傅能夠成功。」


▲董至成扮過許多經典角色。（圖／民視提供 , 2018.3.10）

最後在眾人不捨告別下，董至成踏上機艙，這時胡瓜精心安排過往他在節目內扮演過的經典角色，包括裴勇俊、魔術師范倫鐵諾、招牌董月花與豬八戒，以及董哥在遊戲「一砲三響」擔任盟主時的專用司機孫哥，也前來送祝福。董至成見狀表示：「這些角色我一個都不會忘記，都是這12年來我們打遍天下的證明，也謝謝《綜藝大集合》帶給我這些美好的回憶。」

關鍵字胡瓜董至成綜藝大集合
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