董至成淚別《大集合》　胡瓜小嫻：放手去飛

綜藝大哥董至成在本周播出的民視節目《綜藝大集合》，留下珍貴男兒淚，由於個人原因，董至成將暫別待了12年的節目，大家不捨送祝福，胡瓜更精心安排為他送機的橋段，由眾藝人紛紛獻上手寫卡片祝福，小嫻有感而發：「最懂離別時的情緒，希望董哥一路順風，能夠找到第二個事業重心。」

胡瓜充滿祝福地說：「12年了，感謝董哥帶給大家的歡樂，既使董哥暫別我們，我們一樣堅守崗位，用心做出優質節目給大家，也希望董哥能夠放手去飛，有任何困難，《綜藝大集合》始終在這裡等董哥回來。」新人鄭楠鍾特別感謝董至成，「第一次上大集合時就是靠著董哥的招牌假摔，成功吸引到觀眾的注意，董哥對我而言就像是師傅一樣，現在師傅要走了，只有滿滿的不捨，希望師傅能夠成功。」