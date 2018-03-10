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中央社

川金會細節未決 華府仍望北韓直接溝通

中央社2018/03/10 21:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普昨天接受北韓領導人金正恩的會面邀請後，白宮今天開始籌畫這場高層外交會晤。箇中風險高且看似勉強，以致川普的某些幕僚認為，川金會絕不會登場。

有待決定的問題包括會面地點、雙方代表團規模和人選以及議程。有些官員表示，川普與金正恩將為會談訂定大致框架，再由較下層官員在後續會議進行實際談判。官員透露，就連後勤問題都可能需召開數次前置會議討論。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國政府已開始斟酌川金會的後勤與地點問題；美國國務院高層外交官則指出，最顯而易見的會談地點，莫過於兩韓非軍事區（DMZ）內的會場「和平之家」。

然而若干官員今天表示，美國仍需直接連繫北韓，以查證南韓特使昨天替金正恩轉達給川普的訊息為真。這些官員並警告，金正恩在會談期間可能會改變主意，或違反他停止核武與飛彈試驗的承諾。

平壤和華盛頓還未直接溝通，使部分專家心中仍有所警戒。兩國向來透過獨立渠道交流，其中「紐約管道」（New York channel）就以北韓駐聯合國代表團為中介。

這類管道在近幾月來，主要用於討論遭北韓拘留的美國公民事宜。美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）就是以類似管道談判，促成辛辛那提大學生溫畢爾（Otto F. Warmbier）獲釋。溫畢爾在平壤關押期間呈受了不可逆轉的腦部損傷。

官員表示，他們指望北韓終將透過相關管道傳達川金會訊息。屆時美國政府將仔細分析，評估訊息是否符合南韓特使帶給華府的口信。

川普今晚在推特上重申「與北韓的協議正在成形中」，並稱協議「若成，對世界非常有益。時間地點待定。」

美聯社報導，兩位未獲授權揭露私下對話而要求匿名的人士表示，川普近來告訴親信，希望減少對幕僚的依賴，並打算依照自己的直覺行事。

美國國務院部分外交官對川普這場豪賭悄然表達贊許，但他們也擔心，較趨鷹派的白宮幕僚將為川金會帶來更多阻礙。

他們表示，白宮在制裁與軍事方面投入的心血遠高於外交手段。白宮官員過去曾因認為五角大廈不願提供軍事打擊北韓的選項，而大表失望。

部分國務院官員甚至認為，考量所有潛在陷阱和內部疑慮，兩位領導人成功會晤的機率不到50%。

川普的決定震驚盟友與自家顧問，尤其是當時正訪問非洲的美國國務卿提勒森（Rex W. Tillerson），就被川普接受金正恩邀請的消息打得措手不及。

提勒森並未參與宣布過程，凸顯出國務院在美國的北韓政策中，已變得多麼邊緣。另外，國務院北韓政策特別代表尹汝尚上週已向駐外機關事務局（ForeignService）請辭。（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070310

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