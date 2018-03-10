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HBL／忍腳痛繳「雙17」　能仁林彥廷：沒有在怕

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/10 21:31
▲南山高中陳又瑋(左)、能仁家商林彥廷(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）
▲南山高中陳又瑋(左)、能仁家商林彥廷(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

「最後火鍋不是丁冠皓就是陳范柏彥，如果最後一擊又瑋那球放進去，結局就不一定了。」能仁家商總教練林正明說。能仁今(10)晚成功封阻南山高中主控陳又瑋最後一擊，以1分險勝晉級決賽，明日將對決上屆冠軍松山。中華男籃當家控衛陳盈駿賽後也現身休息室為學弟加油。

南山為了搶勝在第四節祭出因傷從8強休息至今未上場的的當家長人吳沛嘉，有收穫不過吳沛嘉肌力未能恢復，又再度拉傷左膝，未能稱成功阻擋能仁，對此林正明認為，「這個策略是對的，壓上來有機會，不過我們個小反快攻成功。」


▲能仁家商總教練林正明。（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

「賽前練習腳痛覺得今天可能打不好，第一節上去還是痛但是看到學長很想贏，所以自己也要很拼。」今天表現最亮眼繳出「雙17」的高二前鋒的林彥廷將功勞歸功團隊，「可能學長被盯住，所以今天才有空檔出手。」

看到吳沛嘉上場，林彥廷直說，「沒有在怕，有陳范(柏彥)扛住他，我們小個在外圍反而有機會，他投2分，我們外線有3分。」


▲能仁家商陳范柏彥(左)、南山高中吳沛嘉(右)。（圖／陳明安攝 , 2018.03.10）

被教練稱讚衝搶能力很好的林彥廷透露，今天是第一次登上小巨蛋的舞台，去年高一有登錄但沒有機會上場，「亢奮大於緊張，想說痛就下來，不過很想給教練冠軍，大家都很拚所以怎樣都要忍。」

同樣表現令人驚豔的高二前鋒丁冠皓說，「賽前備戰看了很多遍錄影帶，教練一直告訴我不要緊張，今天我失誤有點多，還好有學長帶動，打得很High。」明天對戰松山，「平常心，盡力打。」

關鍵字hbl能仁家商林彥廷丁冠皓林正明
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