高承恩關鍵3分建功 11日能仁松山爭冠

（中央社記者龍柏安台北10日電）能仁家商今天靠著高三後衛高承恩，在第4節最後2分36秒飆進超前3分球，加上莊瑋杰擋下對手最後一擊，能仁終場66比65險勝南山高中，明晚將和松山高中爭冠。

能仁一度握有雙位數領先，不料南山在第4節拉出一波9比0攻勢，一度以64比63逆轉超前，好在高承恩的3分球即時澆熄對手反撲氣焰。

談到那記關鍵3分球，高承恩說：「出手就知道會進。」對於差點遭對手逆轉，他也反省地說：「那段時間我們有些鬆懈，加上我們有些莫名其妙的失誤或漏防，不過南山的進攻能力本來就很強，他們是值得尊敬的對手。」