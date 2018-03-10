菲客家聯誼會慶天穿日 延續傳統與習俗

每年農曆正月20日是客家人「天穿日」，感謝女媧補天。在這一天，客家人會放下所有工作、讓天地休養生息，並製作甜粄或炸年糕祭天。

賴奇鑫致詞介紹了天穿日的由來，選在週末舉行餐會，讓大家有時間參加。他祝福大家在新的一年身體健康、事業興旺。

餐會傍晚在馬尼拉灣畔的金海灣海鮮酒樓舉行，由會長賴奇鑫擔任主席，席開7桌，現場也播放介紹客家天穿日的影片，場面溫馨。

駐菲代表林松煥本身就是客家人，他介紹了客家文化的特色，包括勤耕與讀、硬頸、認同國家與社會、尊重土地，並回顧了客家族群墾荒的歷史，藉此期勉大家能團結合作，為台灣開創美好未來。

菲律賓台灣客家聯誼會成立於2012年，旨在凝聚旅菲客家子弟，聯絡會員之間的情誼，由於會員包括留學生、台企幹部，因此流動性頗高，現有固定會員已不足100人。

賴奇鑫向中央社記者表示，旅菲客家族群陷入傳承的困境，第2代及第3代被菲律賓人或閩南人同化，會說客家話的人已經不多，對客家傳統習俗的認知也很少。

他感慨，雖然聯誼會有心辦理客家語言班或文化班，但因會員或新一代客家子弟散布菲國各地，且各自忙於求學或事業，很難開班。

賴奇鑫說，目前菲律賓台灣客家聯誼會能做的就是，逢年過節舉辦餐會，大家相聚一堂，至少維繫住鄉誼。1070310