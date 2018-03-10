NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

菲客家聯誼會慶天穿日 延續傳統與習俗

中央社2018/03/10 21:57
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓台灣客家聯誼會今天慶祝客家天穿日，廣邀旅菲台商友會、僑界人士聯繫情誼，在海外延續客家傳統與習俗。

餐會傍晚在馬尼拉灣畔的金海灣海鮮酒樓舉行，由會長賴奇鑫擔任主席，席開7桌，現場也播放介紹客家天穿日的影片，場面溫馨。

賴奇鑫致詞介紹了天穿日的由來，選在週末舉行餐會，讓大家有時間參加。他祝福大家在新的一年身體健康、事業興旺。

每年農曆正月20日是客家人「天穿日」，感謝女媧補天。在這一天，客家人會放下所有工作、讓天地休養生息，並製作甜粄或炸年糕祭天。

駐菲代表林松煥本身就是客家人，他介紹了客家文化的特色，包括勤耕與讀、硬頸、認同國家與社會、尊重土地，並回顧了客家族群墾荒的歷史，藉此期勉大家能團結合作，為台灣開創美好未來。

菲律賓台灣客家聯誼會成立於2012年，旨在凝聚旅菲客家子弟，聯絡會員之間的情誼，由於會員包括留學生、台企幹部，因此流動性頗高，現有固定會員已不足100人。

賴奇鑫向中央社記者表示，旅菲客家族群陷入傳承的困境，第2代及第3代被菲律賓人或閩南人同化，會說客家話的人已經不多，對客家傳統習俗的認知也很少。

他感慨，雖然聯誼會有心辦理客家語言班或文化班，但因會員或新一代客家子弟散布菲國各地，且各自忙於求學或事業，很難開班。

賴奇鑫說，目前菲律賓台灣客家聯誼會能做的就是，逢年過節舉辦餐會，大家相聚一堂，至少維繫住鄉誼。1070310

鋼鋁關稅是哪招 歐日要美講明白今彩539第107060期...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan