高雄港迷航3小虎鯨不治 塑膠袋害的

（中央社記者張榮祥台南10日電）高雄港內迷航的3隻小虎鯨，經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員努力搶救仍不治。鯨豚團隊昨晚解剖時發現，最瘦的一隻母的小虎鯨胃內竟有18個塑膠袋。

成大海洋生物及鯨豚研究中心表示，3隻小虎鯨為1公、2母，團隊在解剖最瘦的一隻母小虎鯨時，發現牠的胃裡有黑黑的一團物體，把不明物體拉出來時，結果竟有18個塑膠袋塞在胃裡。

另隻母的小虎鯨最為誇張，胃內發現有包括硬挺的塑膠包裝袋，以及其他不明物體，同時胃部嚴重潰瘍；公的虎鯨睪丸附近有寄生蟲，肺臟有化膿，胃部有潮紅，但沒有內容物。