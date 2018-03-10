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是否效法習近平修憲延任 蒲亭：沒這打算

中央社2018/03/10 22:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯即將舉行總統大選，現任總統蒲亭可望連任。他今天表示，他無意為了2024年任期屆滿後繼續留任而修改憲法。

法新社報導，蒲亭在被美國國家廣播公司（NBC）問到、是否會效法中國國家主席習近平修改憲法延任時堅稱，他沒有這個意圖。

根據克里姆林宮今天公布的專訪文稿，蒲亭說，「我從未修改憲法，我從來沒有為了自己去修改憲法，現在也沒這樣的計畫」。

批評人士指控蒲亭暗藏野心，想無限期掌權。蒲亭2000年首次當選總統，他將在18日總統大選中競選第四任。

蒲亭一向以尊重憲法自豪，由於俄國憲法規定總統不能超過兩任。因此他在2008年出任總理，而由親信麥維德夫（Dmitry Medvedev）擔任總統，直到2012年，蒲亭不畏強大的抗議聲浪，重返克里姆林宮。

外傳他擔心失勢後會陷入危險，所以他不會放下權力。對此，蒲亭予以駁斥，他說他聽了「很多關於這個議題的謬論」。

蒲亭說：「為什麼你認為我下台後，俄羅斯一定會由一個打算摧毀我過去幾年所有建樹的人來統治。」

蒲亭說，他從2000年以來就一直在考慮接班人選。他說：「想想無傷大雅，但終究要由俄羅斯人民來決定。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1070310

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