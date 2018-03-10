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軍武》影／颱風戰機買不夠！沙烏地阿拉伯加購48架

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/10 23:07
颱風( Typhoon )戰機。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

沙烏地阿拉伯與英國政府簽署備忘錄，將採購 48 架颱風( Typhoon )戰機。這將是沙烏地阿拉伯軍方第二度採購颱風戰機。

根據英國貝宜系統公司( BAE Systems ) 9 日發布的新聞稿表示，沙烏地阿拉伯政府採購颱風戰機已進入最後討論階段，英國與沙烏地政府已簽署備忘錄，將採購 48 架颱風戰機。貝宜指出，出售戰機給沙國，能夠協助沙國軍事現代化，落實沙國政府提出「願景2030」(Vision 2030)計畫的目標。

1970 年代，北約各國都有研發新一代戰機的需求，包括西德、英國、法國都提出各自的設計案，因而在 1983 年底，英國、法國、西德、義大利與西班牙等5國決定依據需求，一同研發新一代歐洲通用戰機。不過，因為法國對新戰機有不同意見，因而於 1985 年退出，改為研發飆風( Rafale )戰機。

新一代戰機稱為颱風戰機，也被稱為「歐洲戰機」( Eurofighter )，在 1994 年首度試飛。颱風戰機採雙發動機設計，採全動式前翼加上三角翼（鴨式佈局），具有靈活的飛行性能。但是因生產成本上漲與研發時程落後，使得颱風戰機延後 54 個月服役，直到 2003 年才服役。然而服役時冷戰已結束，各國刪減國防預算緣故，總採購數量也大幅縮減。

儘管被譽為西方世界性能第二好的戰機，僅次於 F-22 隱形戰機，但是外銷成績不盡理想，僅賣出沙烏地阿拉伯 72 架、卡達 36 架、奧地利 15 架、阿曼 12 架。貝宜也因為鷹式（Hawk）教練機與颱風戰機銷量不佳，本來打算大舉裁員 2,000 人，沙國的訂單可望紓解困境。

奧地利政府在 2003 年以 22.5 億美元簽約採購颱風戰機，第一架於2007年交機，但是由於操作費用高昂，奧地利近期打算將這批服役才 10 年的戰機除役。

 

關鍵字奧地利沙烏地阿拉伯颱風戰機貝宜
美軍11月華府閱兵　戰車將缺席

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