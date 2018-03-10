安麗盃8強賽再碰韓雨 周婕妤想贏球報仇

（中央社記者李晉緯台北10日電）撞球世界球后周婕妤今天在安麗盃闖進8強，下場比賽將複製2016年8強戲碼，與韓雨拚晉級機會，上次兩人在安麗盃8強交手，周婕妤不幸落敗，對此她說：「明天想擊敗韓雨，報一箭之仇。」

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，8組共32名選手進行分組賽後，取得分組第一者，可直接晉級16強。

分組第2、第3名的選手則進入單淘汰的24強賽，勝者與各分組第一的選手爭奪8強門票。

以分組第一晉級16強的周婕妤，晚間以7比3擊敗白俄羅斯女將菲菲拉瓦（Marharyta Fefilava）晉級8強，11日將與中國大陸女將韓雨爭奪4強資格。