李㼈爆天兵天將護佑　媽祖村只是第一步

藝人李㼈俠義個性一向為人所熟知，外界不知道的是，他從小經常遇到「特別的事情」，「我知道自己有些能力，小時候靈魂出竅還可以回來，但我真的不知道該做什麼？」他透露自己早期在拍電視劇《飛龍在天》，半夜在荒郊野外拍外景，某個有陰陽眼的工作人員特別愛跟在他身邊，後來才知道自己旁邊有天兵天將護佑。他與馮興華導演更計畫在苗栗台灣影城內建造媽祖村，預計四月完成。

提到媽祖村，李㼈相當開心，「除了從湄洲將媽祖分靈過來以外，台灣還有很多像是北港朝天宮、白沙屯媽祖、正統鹿耳門，我們會從北、中、南將媽祖請到媽祖村來。另外呢，我們還從湄洲請來世界最高的景泰藍媽祖，高四公尺多，是全世界最高的景泰藍媽祖，價值真的很不菲。將來全世界最高的景泰藍媽祖會在媽祖村安座，算是台灣第一。」與媽祖一向有淵源的他透露，「我們在拍台視八點檔《牡丹花開》時，導演夢到媽祖跟他說，我是順風耳，所以後來他在八點檔才寫了一段，我會用耳朵聆聽人家心聲，並幫忙眾人。」