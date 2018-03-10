NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈重機衝撞臨檢站　3警受傷送醫生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

李㼈爆天兵天將護佑　媽祖村只是第一步

記者吳維書／台北報導2018/03/10 23:16
▲李㼈從小與神佛相當有緣。（圖／金騰國際傳媒提供 , 2018.3.10）
▲李㼈從小與神佛相當有緣。（圖／金騰國際傳媒提供 , 2018.3.10）

藝人李㼈俠義個性一向為人所熟知，外界不知道的是，他從小經常遇到「特別的事情」，「我知道自己有些能力，小時候靈魂出竅還可以回來，但我真的不知道該做什麼？」他透露自己早期在拍電視劇《飛龍在天》，半夜在荒郊野外拍外景，某個有陰陽眼的工作人員特別愛跟在他身邊，後來才知道自己旁邊有天兵天將護佑。他與馮興華導演更計畫在苗栗台灣影城內建造媽祖村，預計四月完成。

提到媽祖村，李㼈相當開心，「除了從湄洲將媽祖分靈過來以外，台灣還有很多像是北港朝天宮、白沙屯媽祖、正統鹿耳門，我們會從北、中、南將媽祖請到媽祖村來。另外呢，我們還從湄洲請來世界最高的景泰藍媽祖，高四公尺多，是全世界最高的景泰藍媽祖，價值真的很不菲。將來全世界最高的景泰藍媽祖會在媽祖村安座，算是台灣第一。」與媽祖一向有淵源的他透露，「我們在拍台視八點檔《牡丹花開》時，導演夢到媽祖跟他說，我是順風耳，所以後來他在八點檔才寫了一段，我會用耳朵聆聽人家心聲，並幫忙眾人。」


▲李㼈與導演馮興華、黃建群、李興文、鍾瑶、劉曉憶、林小樓、陳博正、賴慧如、高崇凱等人迎接媽祖。（圖／金騰國際傳媒提供 , 2018.3.10）

記者詢問他遇過印象最深刻的神蹟，李㼈坦言，「以前感應比較強，現在每天熬夜，沒有特別的感應。」他提及自己從小特別有神佛緣分，記得在拍三立《真情滿天下》的時候，某位有陰陽眼的工作人員忽然很興奮地跑來對他說：「這是我第一次看到天兵天將，㼈哥，祂穿金色盔甲有幾公尺高大，拿著圓形棒槌兵器，只要看到其他不好的東西靠近你，那個天兵天將用力一呼吸，那些不好的東西就會趕緊退後，不敢靠近。」

沒想到這時候李㼈趁機提問：「那你趕快幫我問，我是為什麼來？要做什麼事情？可否透露訊息給我？」這位工作人員與天兵天將「溝通」了好久，最後才吐露：「兵將告訴我，其實很多事情你心裡面都知道，何必問那麼多？」他聞言只能安慰自己，「可能時間到了就會指示吧。我覺得不見得是神明的事情，只要讓這個世界變更好，我覺得自己都有可能去做，那也是幫神明做事。」

關鍵字媽祖村李㼈順風耳馮興華導演
遭狂迷斬傷　女星遠赴墨西哥重開始生日遭冷落大翻轉　歐陽妮妮哭哭了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan