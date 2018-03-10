李㼈爆天兵天將護佑　媽祖村只是第一步

藝人李㼈俠義個性一向為人所熟知，外界不知道的是，他從小經常遇到「特別的事情」，「我知道自己有些能力，小時候靈魂出竅還可以回來，但我真的不知道該做什麼？」他透露自己早期在拍電視劇《飛龍在天》，半夜在荒郊野外拍外景，某個有陰陽眼的工作人員特別愛跟在他身邊，後來才知道自己旁邊有天兵天將護佑。他與馮興華導演更計畫在苗栗台灣影城內建造媽祖村，預計四月完成。
提到媽祖村，李㼈相當開心，「除了從湄洲將媽祖分靈過來以外，台灣還有很多像是北港朝天宮、白沙屯媽祖、正統鹿耳門，我們會從北、中、南將媽祖請到媽祖村來。另外呢，我們還從湄洲請來世界最高的景泰藍媽祖，高四公尺多，是全世界最高的景泰藍媽祖，價值真的很不菲。將來全世界最高的景泰藍媽祖會在媽祖村安座，算是台灣第一。」與媽祖一向有淵源的他透露，「我們在拍台視八點檔《牡丹花開》時，導演夢到媽祖跟他說，我是順風耳，所以後來他在八點檔才寫了一段，我會用耳朵聆聽人家心聲，並幫忙眾人。」
▲李㼈與導演馮興華、黃建群、李興文、鍾瑶、劉曉憶、林小樓、陳博正、賴慧如、高崇凱等人迎接媽祖。（圖／金騰國際傳媒提供 , 2018.3.10）
記者詢問他遇過印象最深刻的神蹟，李㼈坦言，「以前感應比較強，現在每天熬夜，沒有特別的感應。」他提及自己從小特別有神佛緣分，記得在拍三立《真情滿天下》的時候，某位有陰陽眼的工作人員忽然很興奮地跑來對他說：「這是我第一次看到天兵天將，㼈哥，祂穿金色盔甲有幾公尺高大，拿著圓形棒槌兵器，只要看到其他不好的東西靠近你，那個天兵天將用力一呼吸，那些不好的東西就會趕緊退後，不敢靠近。」
沒想到這時候李㼈趁機提問：「那你趕快幫我問，我是為什麼來？要做什麼事情？可否透露訊息給我？」這位工作人員與天兵天將「溝通」了好久，最後才吐露：「兵將告訴我，其實很多事情你心裡面都知道，何必問那麼多？」他聞言只能安慰自己，「可能時間到了就會指示吧。我覺得不見得是神明的事情，只要讓這個世界變更好，我覺得自己都有可能去做，那也是幫神明做事。」