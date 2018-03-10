7歲女童海安的故事 帶動越南器捐風潮

（中央社河內10日電）越南一名罹患癌症的7歲女童同意離世後將器官捐贈給有需要的人。她日前過世，捐贈的眼角膜成功讓2個人重見光明，令網友感動不已，還在當地帶動器官捐贈的風潮。

越南「前鋒報」新聞網站報導，這名女童叫做阮海安（Nguyen Hai An），來自河內市。她於2016年被醫生確診腦部有腫瘤，醫生預測她18歲的時候腫瘤才會生長，影響到腦功能區。

不過，她去年9月突然發病，病情日益惡化，影響到她的視力、聽力和走路行動等功能。她雖然一直在急診室接受治療，但從來沒有抱怨過罹病的苦楚，還安撫媽媽不要哭，她還可以撐下去。