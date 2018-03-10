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中央社

7歲女童海安的故事 帶動越南器捐風潮

中央社2018/03/10 22:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內10日電）越南一名罹患癌症的7歲女童同意離世後將器官捐贈給有需要的人。她日前過世，捐贈的眼角膜成功讓2個人重見光明，令網友感動不已，還在當地帶動器官捐贈的風潮。

越南「前鋒報」新聞網站報導，這名女童叫做阮海安（Nguyen Hai An），來自河內市。她於2016年被醫生確診腦部有腫瘤，醫生預測她18歲的時候腫瘤才會生長，影響到腦功能區。

不過，她去年9月突然發病，病情日益惡化，影響到她的視力、聽力和走路行動等功能。她雖然一直在急診室接受治療，但從來沒有抱怨過罹病的苦楚，還安撫媽媽不要哭，她還可以撐下去。

報導指出，海安接受治療期間，曾與媽媽談到器官捐贈一事，沒想到海安告訴媽媽若她離世，將願意把器官捐贈給有需要的人。她的愛心與勇敢令媽媽感到震驚與自豪，就請醫生答應她的意願。

由於越南相關法律規定人體器官移植中心只接受18歲以上的人捐贈相關器官，未滿18歲的人只能捐贈眼角膜。因此海安離世後，醫師只摘取她的眼角膜，隨後成功幫助2名盲人重見光明。

海安的故事最近引起民眾關注和熱烈討論，令網友感動和佩服不已；此外，還掀起當地器官捐贈風潮。

越南人體器官移植國家調配中心官員表示，5年來共有1萬3000人登記成為器官捐贈者，但是最近僅僅10天內已有1000人申請離世後捐贈器官，包括海安媽媽在內。(編輯：高照芬）1070310

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