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中央社

陸精日分子引發論戰 誰是敗類吵成一片

中央社2018/03/10 23:19
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北10日電）「精日分子」最近成為中國大陸新聞的熱詞。中國外交部長王毅日前罵這些人是「中國人的敗類」，又有全國政協委員要求針對這些人制定法律以維護國格，有人則批評這些委員才是「敗類」。

所謂「精日」在大陸指「精神日本人」，特別是向日本極右翼思想靠攏的中國人，譬如去年和今年都有穿著二戰日本軍服、在抗戰遺址上拍照的人被網民揪出，他們通常會激起中國民眾的反感，認為是褻瀆了抗戰烈士。

中國外交部長王毅8日上午在全國人大記者會離場前，針對有媒體提問這些人挑釁的行為，怒斥這是「中國人的敗類」。

當天下午，包括影星成龍在內的38名中國全國政協文藝界別委員，便遞交題為「關於制定『保護國格與民族尊嚴專門法』」的提案。

南方報系記者覃愛玲對此不滿，她今天在自己的微博上說，這些試圖給道德立法的政協委員才是「敗類」。她的發言招致許多其他網民的批評謾罵。

覃愛玲在回覆一名網友評論時說，「制裁對南京大屠殺的過分言行需要一部專門的所謂國格法嗎？……在當下中國的情形下，一部專門的類似法律裡，必將增加無數以是否愛國為帽子的口袋罪，此路一開，那才是最可怕的。」

指責精日分子所引發的效應還在持續。中國人民抗日戰爭紀念館和另外兩間抗戰類的紀念博物館今天在官方微博上聯合發文指出，近年來時常出現精日分子損害國家尊嚴的行徑，儘管警方採取了依法拘留等措施，但屢罰屢犯、有禁不止，效果不盡如人意。

文章呼籲要為違法行為劃上一道明確的底線，並全力進行包含抗戰史在內的歷史教育。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，大陸出現精日分子的原因很多，包括「軍服迷」、「動漫迷」或為了做網紅等，這些人群是極少數。

報導說，許多中國年輕人早已無法體會抗戰的傷痛感，「精日分子」可能更多受到當下一些流行文化的影響，或出於對當下現狀不滿等因素而有了違反主流文化的舉動。（編輯：張淑伶）1070310

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