陸精日分子引發論戰 誰是敗類吵成一片

（中央社台北10日電）「精日分子」最近成為中國大陸新聞的熱詞。中國外交部長王毅日前罵這些人是「中國人的敗類」，又有全國政協委員要求針對這些人制定法律以維護國格，有人則批評這些委員才是「敗類」。

所謂「精日」在大陸指「精神日本人」，特別是向日本極右翼思想靠攏的中國人，譬如去年和今年都有穿著二戰日本軍服、在抗戰遺址上拍照的人被網民揪出，他們通常會激起中國民眾的反感，認為是褻瀆了抗戰烈士。

中國外交部長王毅8日上午在全國人大記者會離場前，針對有媒體提問這些人挑釁的行為，怒斥這是「中國人的敗類」。