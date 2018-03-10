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房子賣不掉？房仲業可拜這幾尊神明

保庇2018/03/10 23:07
房子賣不掉？房仲業可拜這幾尊神明（圖／保庇）
房子賣不掉？房仲業可拜這幾尊神明（圖／保庇）

近年來時機歹歹，大環境因素造成的不景氣，房地產的天文數字讓許多剛出社會的年輕人望之卻步，畢竟工作一輩子都未必買得起一間自己的房子，因而衝擊房地產市場。但台灣仍有許多房仲業者靠此謀生，因此，保庇NOW推薦幾位神明，希望能為各位分憂解勞。

房仲業記得要拜土地公。
房仲業記得要拜土地公。

一、土地公

根據民間說法，土地公是神明的基層主管，台灣各地幾乎都找的到土地公廟。土地公同時也有財神的身分，因此，房子賣不出去時，可以到房屋所在地附近的土地公廟請求土地公幫忙。有許多房仲業者一旦接到委託案，就一定會到當地的土地公廟參拜，準備的供品不必奢華，但要記得帶著誠心，並在案件成交後再回到廟中向土地公還願。

屋主賣房記得拜地基主。（圖／百度）
屋主賣房記得拜地基主。（圖／百度）

二、地基主

除了土地公，也不可忘記地基主。但是在拜地基主的時候有個需要注意的地方，若你是房仲業者接受委託賣屋，必須請委託方屋主到屋內祭拜地基主，並由屋主向地基主秉報賣房之事。成交之後，一樣要向地基主還願答謝，禮尚往來是基本禮貌。

房子賣不出去可試著拜不動明王。（圖／WIKI圖庫）
房子賣不出去可試著拜不動明王。（圖／WIKI圖庫）

三、不動明王

不動明王是佛教著名的護法神，同時也被視為溫泉業的守護神，據說是諸佛菩薩的忿怒尊，對於迷惑世人的妖魔鬼怪毫不容情。那麼，不動明王怎麼會是房仲業的守護神呢？有一說法是不動明王聖號中有「不動」二字，因此被視為「不動產業」的守護神，雖然這種說法看來有點無厘頭，但為了生計多請一位神明幫忙倒也無傷大雅。

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關鍵字不動明王土地公地基主房仲業
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