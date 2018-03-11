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財經

電子帶頭台股周線收紅　台股能否穩步看外資

記者許家禎／台北報導2018/03/11 17:00
▲受惠國際情勢雜音緩和，美股走勢轉強，台股在電子股帶頭表態反彈向上，3月9日終場上漲41.58點，收在10864.82點，周線收紅。（圖／NOWnews 資料照片）
▲受惠國際情勢雜音緩和，美股走勢轉強，台股在電子股帶頭表態反彈向上，3月9日終場上漲41.58點，收在10864.82點，周線收紅。（圖／NOWnews 資料照片）

受惠國際情勢雜音緩和，美股走勢轉強，台股在電子股帶頭表態反彈向上，上周五9日終場上漲41.58點，收在10864.82點，周線收紅。投信業者指出，台股周量為四周以來的最大量，意味市場信心逐漸回復，若美股回穩，台股後市仍可期待，短期而言，美股是否創高、外資買超能否擴大，是牽動行情的主要變數。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際股市走勢轉強，加上費半指數創新高，台股電子類股指數也領先大盤突破2月27日短線高點，成為盤面主軸。而隨著美股重回1月底的價位，台股投資人的信心自然隨之回升，加權指數順勢站上月均線。

針對近期盤面變化，廖哲宏表示，外資買超動作相對保守，受惠國內資金搶進，盤面強勢股在於車用電子、生技；就類股而言，電子類股指數站上月線和季線，盤面主流地位確立，金融和非金電指數則仍需要時間整理。

廖哲宏表示，總經數據表現仍處在起自2016年第1季的第15次景氣循環的擴張期，景氣領先指標維持正向發展，台股有總經面的支持，目前加權指數已重新站回均線之上，若成交量能站上1400億元，在量價配合下，技術面也將再助台股多頭信心。

展望後市，廖哲宏表示，短期而言，美股是否創高、外資買超能否擴大，則是牽動行情的主要變數，現階段基於產業需求即將步入淡季，大盤暫以區間走勢視之。而目前看來外資態度仍偏向保守，外資動作相對保守反應的是企業盈餘表現的不確定性，若變數消失，外資動作可望明確。台股是否放量是最直接的訊號，量價若持續背離，大盤將持續盤整格局。

日盛上選基金經理人陳奕豪則表示，全球指數受到美國聯準會升息步調快慢而繃緊神經，2月台股指數的波動因此相對往年也較大。目前指數僅是震盪為主，在景氣走升階段仍是選股至上，在此整理期仍看好成長股長線表現，如汽車電子、電動車、AI雲端相關應用的擴大，皆會是驅動未來電子成長的關鍵，另外穩健成長的高殖利率股，也可同步留意。

 

關鍵字美股台股指數
終止連兩漲　油價下周調降0.2元

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