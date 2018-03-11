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政治

一周軍聞》繆德生拔管離世　 國防部表達哀痛與不捨

記者呂烱昌／台北報導2018/03/11 09:00
國軍招募廣告 第三話 軍事學校正期班。（國軍人才招募中心提供 ）。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

3月4日至3月10日國內重要軍事新聞

藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生上（2）月27日清晨參與反年改抗爭，在攀爬立院外牆時，不慎從二樓高度摔落地面，受重傷昏迷。5 日下午 2 時許家屬同意拔管，繆德生離世，享壽 62 歲。國防部對此表示哀痛與不捨。

國防部 6 日舉行記者會說明「國軍107年部隊重大演訓規劃」，預計5月實施「漢光34號演習」，6 至 9 月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。

國防部近來不斷透過媒體播放招募廣告。不過，有網友質疑國軍廣告疑似抄襲日本「樂透 7 」廣告。國防部 6 日搬出著作權法回應並未抄襲，廣告拍攝目的是以校園生活方式，鼓勵青年學子從軍。

美國《台灣旅行法》( Taiwan Travel Act ) 即將生效，媒體關注國防部是否會安排新任部長嚴德發訪美。國防部發言人陳中吉 6 日表示，國防部的態度當然是樂觀其成，但他也表示現在說這個可能是言之過早。

經過四度流標後，海軍代號「鴻運計畫」的兩棲船塢登陸艦建造案，8 日確定由台灣國際造船得標，海軍預計 2021 年獲得首艘新登陸艦。

空軍司令部 9 日舉行IDF經國號戰機「翔展二號」接裝典禮，將第三聯隊所有 IDF A/B 型戰機提升為 IDF C/D 型戰機。空軍司令部調，經國號戰機經過性能提升後，能夠強化制空/防空作戰任務能力，提升戰機整體作戰效益。

3月4日至3月10日國外重要軍事新聞

美軍航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）與 5,000 多名美軍抵達越南峴港訪問 5 天。這是自越戰 1975 年結束之後，美軍航艦首度訪問越南。美軍航艦訪問越南，也被解讀為兩國聯手對抗中國大陸在南海的擴張。

美軍航空母艦「列星頓號」（USS Lexington）在二次大戰珊瑚海戰役中遭到擊沉，在海底靜臥 76 年後，微軟共同創辦人保羅艾倫帶領的一支搜尋隊 5 日宣布，他們尋獲「列星頓號」殘骸。

根據美國國防部9日的備忘錄，美軍將在11月於華盛頓特區舉辦閱兵。不過，為避免破壞道路，戰車不會在美軍參與閱兵的行列。

關鍵字閱兵美軍idf經國號航空母艦繆德生
島島》銅鑼灣書店即將現身寶島台灣爭奪白色力量　錕P轟柯偏離選民

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