藍營可望光復台北？丁守中陣營民調：只差柯文哲4%

民調大社會最近發布台北市長初選民調，在國民黨有意參選者中，以丁守中獲得近半支持度 (48.2%) 最高。丁守中表示，根據自己內部民調，他距離柯文哲的支持度只有 4% 差距。

丁守中 10 日表示，根據自己競選團隊最近所做的幾份民調顯示，5、6、7%，甚至4、5% 差距都有。現在國民黨還沒提名，如果未來國民黨提名，他相信與柯文哲的民調應該會更接近，所以他現在全力衝刺，他有信心可以用專業帶領台北向前。

丁守中說明，自己的民調還落後柯文哲 4～5% 之間，民調起起伏伏，現在距離選舉還有八個月，如果繼續努力衝刺，相信在國民黨提名後，能拉近差距並且擊敗柯 P。