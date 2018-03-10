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政治

藍營可望光復台北？丁守中陣營民調：只差柯文哲4%

記者陳弘志／台北報導2018/03/11 06:00
▲丁守中表示，根據自己內部民調，他距離柯文哲的支持度只有 4% 差距。（圖／丁守中辦公室提供 )
▲丁守中表示，根據自己內部民調，他距離柯文哲的支持度只有 4% 差距。（圖／丁守中辦公室提供 )

民調大社會最近發布台北市長初選民調，在國民黨有意參選者中，以丁守中獲得近半支持度 (48.2%) 最高。丁守中表示，根據自己內部民調，他距離柯文哲的支持度只有 4% 差距。

丁守中 10 日表示，根據自己競選團隊最近所做的幾份民調顯示，5、6、7%，甚至4、5% 差距都有。現在國民黨還沒提名，如果未來國民黨提名，他相信與柯文哲的民調應該會更接近，所以他現在全力衝刺，他有信心可以用專業帶領台北向前。

丁守中說明，自己的民調還落後柯文哲 4～5% 之間，民調起起伏伏，現在距離選舉還有八個月，如果繼續努力衝刺，相信在國民黨提名後，能拉近差距並且擊敗柯 P。

丁守中指出，他在區域發展座談會也邀請許多現任及有意爭取市議員提名的新參選人出席，他願意給新人機會，讓他們多多露面，大家一起為國民黨努力。

根據民調大社會在 9 日發布的台北市長初選調查結果，在國民黨有意參選者中，以丁守中 (48.2%) 支持度最高，其次依序為鄭麗文 (6.2%)、鍾小平 (4.7%)、孫大千 (2.3%)、張顯耀 (1.7%)、葛永光 (0.5%)。

當參選者為柯文哲、丁守中、姚文智三人時，目前以柯文哲 42.4% 支持度最高，其次是丁守中 30.9%，姚文智為 13.5%。若民進黨不提自己候選人，柯文哲支持度為 47.5%，丁守中為 40.7%。

關鍵字丁守中台北市長選舉柯文哲國民黨
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