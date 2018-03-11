名家論壇》島島／銅鑼灣書店即將現身寶島台灣

林榮基說他期望延續香港銅鑼灣書店不畏強權的出版自由，而且還要做為港、台交流的新時代對話平台，當然他選擇在台灣建立起這個平台，也是因為在台灣開書店不會無故失蹤（只需擔心會不會被潑漆就好了ＸＤ），禁書隨你賣。說來，這算是台灣的小確幸大驕傲，近年台灣面對中國經濟崛起，越來越多台灣人在談到中國時失去自信，但是講起台灣民主開放的自由空氣，絕對是可以大聲的讓人無法反駁。不過，講到禁書，可能很多國人不知道的是，其實台灣還是有禁書的！這可不是指觸犯刑法規定的猥褻出版品，是政治類書籍。

2015 年鬧很大的香港銅鑼灣書店五人失蹤事件，至今看來仍然沒有平息，仍然餘波盪漾，書店也仍然停業，中國想要加強控制香港的企圖，在事件過後，已經將一股壓力籠罩盤旋香港上空，持續壓迫港人的出版、言論及人身自由。也因為這樣，從去年就開始有銅鑼灣書店打算到台灣重新開張的消息，這個月書店創辦人林榮基終於召開記者會，正式宣布銅鑼灣書店要落腳台灣，最快三月就會在台北西門町「重生」。

依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》以及《香港澳門關係條例 》，來自中國以及香港、澳門的出版品是要經主管機關許可，才可以進入台灣。而且，違反規定是有罰則的，可處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰。

因此，什麼書能進來，怎麼進來，政府又分別訂定了《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》，以及《香港澳門出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》。禁書的天條就訂在這裡頭，中國出版品的內容若有宣揚共產主義或從事統戰，港澳出版品若有宣揚中共政權或從事統戰，就不予許可進入台灣。

只有一種情況例外，就是政府機關、大專校院、相關學術機構、團體、大眾傳播機構或學者專家有必要使用的話，可以專案申請主管機關許可。意思也就是說，一般個人是沒有權利的，當然在台銷售更是完全禁止。

這也就是為什麼，有些人在淘寶買中國書籍，有時會遇到貨運業者拒送，說這是禁運品，或是進台灣時被海關抽驗，得送文化部審查通過才能領取。而除了可能是禁書的原因以外，也可能是超過了許可數量，以一般個人來說，最多只能帶40冊入台，且每種一冊。數額限制是為了保障台灣出版業者，還算可以接受，但是針對特定內容有禁書規定，對於出版法都已經廢止的台灣來說，這實在是很有衝突感的一件事情。

來自中國、香港、澳門宣揚共產主義或宣揚中共政權的書，究竟是為什麼要被列為禁書？ 是認為人民只要持有這些書，就是屬於從事統戰的一種，所以要受罰？還是擔心台灣人讀了這些書，可能就會萌生統戰思想，所以要預防？無論是哪一種，都是不切實際，都是違反台灣的民主價值。

對於中國統戰，現行法律有刑法的內亂、外患罪、國家安全法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例等相關處罰規定，但也都是對於具體行為的規範與處罰。在言論主張上，都已經排除，比如國家安全法原有第二條規定人民集會、結社，不得主張共產主義，或主張分裂國土，也已經在2011年修法刪除，因為這是言論自由。

至於現行集會遊行法仍有規定，集會遊行不得主張共產主義或分裂國土，這屆立法院也已經有朝野共識要刪除了，而該法案修正的主提案人，正是現任文化部長鄭麗君，而主管這些禁書許可辦法的主管機關，也正是文化部。如果鄭麗君部長還是認同集會遊行能擁有主張共產主義或分裂國土的言論自由，實在也沒有道理控制人民閱讀宣揚共產主義書籍的思想自由吧？

再說，就當作是政府擔心思想滲透好了，那政府該管的可不只這些，首先要做的第一件事情應該是封網，讓民眾在台灣無法透過網路連上新華網。但是這有可能嗎？

再換個角度來講，閱讀來自對岸的出版品，無論是宣揚共產黨還是對抗共產黨，不也才能知己知彼，百戰百勝。銅鑼灣書店創辦人林榮基就說了，他觀察發現，台灣年輕人並不關心中國，他搞書店的目的，也是希望台灣人不單單只是去西門町購物、看電影，也多透過書本理解中國不斷打壓台灣的脈絡。

或許，最近潑漆來又潑漆去，讓人對於台灣的民主素養程度深感懷疑，但是也讓我們更堅信，民主是我們要的理想生活方式，台灣的民主也還可以再更好一點，而閱讀、思想的自由是極為基本的民主日常，拿掉這種無用，又違背台灣價值的禁書規定吧。

●作者：島島／資深政治評論家。

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