精選》萬物齊漲　窮腦袋瘋搶衛生紙　富腦袋就愛搶它

最具指標性的原物料——原油，自今年以來雖下跌3％，但累計過去兩年的漲幅已高達74％。工業用途需求量大的鐵礦砂、銅、鎳、鉛、鋁過去兩年來的漲幅，分別介於3成至5成之間。

正當許多民眾近幾個月來陷入衛生紙、麥當勞漢堡、星巴克咖啡，乃至於排骨飯便當……漲價聲不絕於耳的不安情緒中時，事實上，整體原物料行情走勢，已悄悄扭轉自2008年以來長達8年的空頭走勢，價格自谷底盤旋而上。

而直到去年也顯得相對沉寂的農產品原物料，如小麥、玉米、黃豆等，今年開年後價格如旱地拔蔥式地勁揚，頗有絕地反攻之勢。觀察原物料十幾年，同時著有《物價上漲更好賺》的原物料投資達人盧冠安形容：「近來原物料齊漲走勢讓我感覺，2004至2008年那一波原物料大行情，有準備重新登場之勢！」

通膨蠢動下的殺機！

經濟過熱資產泡沫恐橫生四起

原物料上漲，帶動衛生紙、食品、藥品等眾多民生用品掀起漲風，不僅小老百姓荷包難免失血，處在產業中下游的企業，尤其是電子業、食品加工業、電機電器業等，更可能受到材料成本上漲衝擊，若無法轉嫁，亦將壓縮獲利。

尤其，自2008年金融海嘯以來，人民習慣了低經濟成長、低通膨、低薪資成長率、低利率的「四低模式」，突然間，部分經濟學家與投資專家告訴我們，可以準備向「四低模式」說掰掰，全球經濟即將邁入更高的成長率、薪資也會有所成長、利率將調升，更重要的是，通膨會再起的新階段，一時之間還真讓人手足無措！

通膨蠢動，央行也進入一個風雨欲來的時刻。目前，市場高度關注美國聯準會（Fed）今年升息的次數是否會增加，但是，元大寶華綜合經濟研究院策略師顏承暉指出：「不只是次數，升息時機能否掌握得恰到好處，也很重要！」「如果美國聯準會升息太慢，壓不住通膨，將迫使在未來升息動作更猛，對經濟衝擊更大。」

新任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於2月27日在美國國會作證時指出：「聯準會將在避免經濟過熱以及把通膨目標率帶至2％兩者之間，持續達到平衡。」鮑爾口中的「過熱」，即是通膨再起背後所埋下的殺機！因為經濟過熱，導致資產泡沫橫生四起，通常也將帶來市場崩盤的下場。（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1107期。）