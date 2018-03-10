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中央社

川普：會談落幕前 北韓承諾不試射飛彈

中央社2018/03/11 06:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，平壤當局已承諾於擬議中的兩國領袖會談落幕前，它不會再進行飛彈試射。川普正尋求國際社會支持他與北韓領袖金正恩舉行高峰會談。

川普發推文表示，「北韓自2017年11月28日以來一直未進行飛彈試射，且承諾直到我們會談結束前不會再試射。我相信他們會信守承諾。」

目前仍不清楚川普指是什麼會談或確切時間。南韓官員本週稍早前表示，川普已同意北韓提議於5月舉行高峰會談的邀請。

白宮先前已因倉促同意與北韓會談而招致批評，並於昨天被迫回應表示，除非平壤當局就其核子計畫採取「具體行動」，否則不會舉行任何高峰會談。

川普今天也發推文，聲稱中國和日本領導人都支持可能登場的這項對話，即使他鮮少致力於釐清有關會談時機和先決條件等疑惑。

川普發推文說，「習主席告訴我，他肯定美國致力於透過外交解決問題而非訴諸不吉利選項。中國持續有所助益。」川普指的是中國國家主席習近平。

川普今天也發推文表示：「與日本首相安倍交談，安倍對（美國）跟北韓對話一事非常熱心。也討論了開放日本，讓日本與美國獲得更佳貿易。當前美方貿易逆差高達1000億美元，既不公平也難以永續。全都會解決！」

川普昨晚發推文表示，與北韓的協議正成形中，並稱協議「倘若達成，對全世界非常有益。時間和地點待決定。」1070311

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