川普：會談落幕前 北韓承諾不試射飛彈

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，平壤當局已承諾於擬議中的兩國領袖會談落幕前，它不會再進行飛彈試射。川普正尋求國際社會支持他與北韓領袖金正恩舉行高峰會談。

川普發推文表示，「北韓自2017年11月28日以來一直未進行飛彈試射，且承諾直到我們會談結束前不會再試射。我相信他們會信守承諾。」

目前仍不清楚川普指是什麼會談或確切時間。南韓官員本週稍早前表示，川普已同意北韓提議於5月舉行高峰會談的邀請。

白宮先前已因倉促同意與北韓會談而招致批評，並於昨天被迫回應表示，除非平壤當局就其核子計畫採取「具體行動」，否則不會舉行任何高峰會談。